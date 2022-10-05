طريقة إضافة تحديث Android 12 لهاتف Galaxy A11

كشفت شركة سامسونغ النقاب عن هاتف Galaxy A11 في مايو/أيار 2020 مع مجموعة شرائح Snapdragon 450 وشاشة أساسية عالية الدقة مقاس 6.4 بوصة.

في العام الماضي حصل الجهاز هاتف Galaxy A11 على Android 11، والآن يحصل الهاتف على Android 12.

تأتي الحزمة مع إصدار البرنامج الثابت A115FXXU3CVI3 وتجلب أيضا تصحيحا أمنيا، يتناول “العشرات من نقاط الضعف في الخصوصية والأمان”.

ويحتوي Android 12 في Galaxy A11 على One UI Core 4.1 في الأعلى. هذا يعني أن الهاتف سيحصل على ميزة Color Palette، وعناصر واجهة مستخدم محسنة وطريقة اختيار المستخدم لها.

يمكن الآن تحديد جهاز إخراج الصوت من خلال شاشة القفل، ويأتي Dark Mode مع تحسينات طفيفة، وفقا لموقع “gsmarena”.

تم تحسين جميع تطبيقات الأسهم على Galaxy A11، ويتمتع تطبيق الكاميرا بتصميم أنظف، ويأتي المعرض بترتيب أفضل، وتكتسب لوحة مفاتيح Samsung دعمًا لـGrammarly وتم إصلاح قائمة المشاركة.

يصل التحديث حاليًا إلى أجهزة في جنوب شرق آسيا، لكنه سيصل إلى إصدارات أخرى قريبا. يمكن العثور عليه أيضًا في الإعدادات، ثم تحديث البرنامج ثم التنزيل والتثبيت.

الهاتف مزود بشاشة لمس LCD مقاس 6.4 بوصة 720 × 1560 وكاميرا سيلفي مثقبة في أعلى اليسار (وحدة بدقة 8 ميجابكسل بفتحة f / 2.0).

يوجد في الخلف الكاميرا الرئيسية بدقة 13 ميجابيكسل بفتحة f / 1.8، و5 ميجابيكسل f / 2.2، ومستشعر عمق 2 ميجابكسل f / 2.4.

يحتوي Galaxy A11 على معالج ثماني النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز ، وبطارية 4000 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي بقدرة 15 وات.