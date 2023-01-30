طريقة استخدام ميزة البحث عن رسالة حسب التاريخ في واتساب

طرحت منصة المراسلة الفورية “واتساب”، مجموعة من الميزات الجديدة لمختبري الإصدار التجريبي من أندرويد و iOS ، بما في ذلك تحديثات الحالة الصوتية واختصارات الحظر واختصارات جهات الاتصال في المجموعات وغيرها. كما أتاح تطبيق المراسلة الفورية المملوك لـ”ميتا”، ميزة “البحث حسب الرسالة حسب التاريخ” لمختبري الإصدار التجريبي من iOS.

تساعد ميزة “رسالة البحث حسب التاريخ” المستخدمين في العثور على الرسائل حسب تاريخ محدد، حيث يتوفر في محادثات ومجموعات واتساب بعد أن يقوم المستخدمون بتنزيل أحدث إصدار من WhatsApp beta لنظام التشغيل iOS 22.24.0.77.

تقوم أحدث ميزة بتطبيق عامل تصفية على تاريخ معين عندما يريد المستخدم تحديد موقع رسالة تم إرسالها أو استلامها في ذلك التاريخ.

إذا ظهر رمز التقويم في مربع الدردشة، فسيتمكن المستخدمون من استخدام ميزة البحث في المحادثة.

هذا يعني أن حساب واتساب الخاص بهم قد تم تمكين الميزة.

فيما يلي دليل تفصيلي حول كيفية استخدام أحدث ميزة “رسالة البحث حسب التاريخ” لتطبيق واتساب لنظام تشغيل iOS.

قم بتنزيل أحدث إصدار من” واتس آب” من متجر تطبيقات آبل أو قم فقط بتحديث الإصدار الموجود على جهاز آيفون الخاص بك.

افتح تطبيق واتساب على جهاز iOS الخاص بك.

انتقل إلى نافذة الدردشة التي تريد البحث فيها عن رسالة من تاريخ محدد.

اضغط على اسم المستلم.

اضغط على زر البحث المتاح أسفل صورة الملف الشخصي للمستلم.

اضغط على أيقونة التقويم المتاحة في الزاوية العلوية اليمنى من شريط البحث.

حدد الشهر والسنة اللذين تريد الرجوع إليهما للبحث في الرسالة.

عندما تضغط على الانتقال إلى التاريخ، سيعيدك واتساب إلى الرسائل المحددة من التاريخ المختار.

يتوفر لمستخدمي واتساب خيار الانتقال إلى تاريخ محدد لمعرفة الرسائل التي تم إرسالها واستلامها أثناء محادثة معينة، بالإضافة إلى القدرة على الانتقال إلى الرسالة الأولى في محادثة.

لن يكون رمز التقويم مرئيًا للجميع لأن الميزة الجديدة لا يمكن الوصول إليها إلا لمجموعة محددة من مختبري الإصدار التجريبي من WhatsApp iOS.

لكن مع ميزة واتساب الجديدة سيجد المستخدمون أنه من الأسهل الانتقال إلى تاريخ محدد داخل الدردشة.