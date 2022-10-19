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طريقة تحديث متجر التطبيقات "بلاي ستور" على هواتف أندرويد

منذ 4 دقائق
متجر غوغل بلاي

متجر غوغل بلاي

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تطبيق متجر التطبيقات الإلكترونية الشهير “بلاي ستور” المخصص لأجهزة أندرويد، من الطبيعي أن تتم عملية تحديثه دائما بشكل أوتوماتيكي.

رغم ذلك، يتاح عبر أجهزة هواتف أندرويد وسيلة للتحديث اليدوي لتطبيق المتجر الإلكتروني، للحفاظ على كافة التطبيقات في حالة تحديث مستمرة.

ويكشف موقع بيزنس انسايدر ضمن هذا التقرير عن خطوات بسيطة من خلالها تقوم بتحديث تطبيق متجر جوجل بلاي للتطبيقات الإلكترونية وتشمل ما يلي :

أولا، قم بالدخول على تطبيق متجر جوجل للتطبيقات الإلكترونية Play Store app.

ثانيا، قم بالدخول على حسابك الخاص من خلال الأيقونة التي تجدها أعلى الكن الأيمن من صفحة المتجر الرئيسية.

ثالثا، قم بالدخول على القائمة الرئيسية، ثم قم بالدخول على قائمة الإعدادات.

رابعا، من خلال قائمة الاعدادات، قم بالضغط على اختيار About.

خامسا، بالنظر لاختيار نسخة متجر “بلاي ستور” الحالية، في حالة كانت هناك تحديثات ستظهر لك رسالة Update Play Store، بالضغط عليها تتم عملية التحديث بشكل أوتوماتيكي لكافة التطبيق وما يحتويه من تطبيقات، بوضعها على آخر تحديث.

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