طريقة عرض التغريدات.. تحديثٌ جديد من تويتر

كشفت شركة “تويتر” النقاب عن تحديث جديد يقدّم تسهيلات جديدة للمستخدمين.

في التفاصيل، أضافت شركة ”تويتر“، تحديثا جديدا لمنصتها الرقمية من شأنه أن يسهل التبديل بين أنواع الخلاصات (Feeds) الرئيسة التي تعرض أحدث التغريدات، سواء كانت خوارزمية أو زمنية.

وتمنح الشركة للمستخدمين من خلال هذا التحديث خيارين للخلاصة، الأول هو ”Home – أو الرئيسة“ والذي يعتمد على خوارزميات الشركة في تحديد أبرز التغريدات التي تُعرض للمستخدم، والخيار الثاني هو ”Latest – أو الأحدث“، الذي يعتمد على الجدول الزمني للتغريدات دون أي استعانة لخوارزميات الشركة.

كذلك، أعلنت الشركة أن المستخدمين يستطيعون النقر فوق أيقونة ”Sparkle“ في أعلى يمين الشاشة للاختيار بين الخلاصات المختلفة والتصفح ذهابا وإيابا بينهم، لافتةً الى إن التحديث الجديد ”يجعل خيار رؤية المشاركات الأخيرة أكثر وضوحا وسهولة في الاستخدام.. كما أنه يقلل من ارتباك المستخدم من خلال تسهيل معرفة المخطط الزمني الذي يقوم بالتمرير إليه حاليًا“.

والجدير بالذكر، أن عددا من المستخدمين الذين قاموا باختبار الميزة الجديدة قد شعروا ببعض الإحباط، حيث اكتشفوا عدم قدرتهم على تثبيت الخلاصة الزمنية (Latest) وجعلها الخلاصة التلقائية للحساب الشخصي، ولكن يمكنهم فقط تثبيت الخلاصة الخوارزمية (Home).

وقال المتحدث باسم ”تويتر“، شاوكي أمدو: ”سيتم تثبيت الخلاصة الخوارزمية بشكل تلقائي (في الوقت الحالي) ولا يوجد طريقة لتثبيت الخلاصة (Latest) حتى الآن“.

ويأتي التحديث في وقت تتزايد فيه الضغوط التنظيمية على شركات التكنولوجيا في ما يتعلق بأنظمة التوصيات الخوارزمية ونقص الشفافية حول أعمالها الداخلية، حيث قدم مجموعة من المشرعين الأميركيين مشروع قانون يلزم تلك الشركات بإدخال تعديلات على منصاتها الرقمية تحد من الاستفادة من بيانات المستخدمين لتقديم توصيات ذات صلة.

بالإضافة إلى دعم اختيار المستخدم، فإن الخلاصة ”Latest“ هي أداة يلجأ إليها المستخدمون في حالة الأخبار العاجلة، عندما تكون المعلومات الفورية أكثر أهمية من الاقتراحات الخوارزمية للمحتوى الأفضل الذي فاته.

ويعد هذا مفيدا بشكل خاص الآن في خضم الحرب الروسية الأوكرانية، حيث يعتمد الناس على تطبيقات التواصل الاجتماعي للحصول على آخر الأخبار حول ما يحدث على أرض الواقع.