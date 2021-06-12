طريقة لإطالة عمر محرك السيارة.. خبير يكشف السر!

تستمر السيارة لفترة أطول بكثير إذا التزمت بقاعدة واحدة بسيطة.

وقال ليف زيمانوف، الأستاذ المساعد في قسم عمليات نقل السيارات وخدمة السيارات “MADI” الروسي في مقابلة مع راديو “سبوتنيك”، اليوم السبت: “عادة ما يبرمج مصنعو السيارات مسبقا خطوات الصيانة ومقدار التشغيل، الذي يجب القيام به في فترة زمنية معينة بعد تصنيع السيارة”، مشيرا إلى أن “اتباع هذه التوصيات بدقة، لا تمكن مالك السيارة من الاحتفاظ بها في حالة عمل جيدة لفترة طويلة فحسب، بل يقلل أيضا من تكلفة الخدمة”.

وتابع: “كل شيء بسيط للغاية: عليك اتباع التوصيات المقدمة من الشركة المصنعة. وفترات الصيانة التي تحددها ليست عالية جدا. يتم تحديدها من خلال الأساليب، التي تضمن الحد الأدنى من التكاليف لضمان حالة التشغيل لفترة طويلة”.

وأضاف زيمانوف أنه لا معنى لمحاولة “الإفراط في الوفاء” بجداول الصيانة، التي حددتها الشركة المصنعة أيضا.

وأكد الخبير أنه “إذا قمت نسبيا، بتغيير الزيت في الوقت المناسب، وليس في وقت سابق وليس لاحقا، فسيكون لديك تكاليف قليلة لتوفير نفس المحرك، ولكن إذا قمت بتغييره مرتين في كثير من الأحيان، فلن يساعد ذلك”.