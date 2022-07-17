طريقة للتواصل مع رقم غير مسجل على واتساب

في بعض الأحيان يواجه بعض الأشخاص صعوبة في مراسلة شخص آخر عبر تطبيق واتساب دون أن يسجل رقمه؛ لكن يمكن فعل ذلك بسهولة من خلال تطبيق “هاي واتساب”.

ويسمح هذا التطبيق بإرسال رسالة لشخص أو عدة أشخاص في آن واحد، دون الحاجة إلى تسجيل أرقامهم على هاتفك، وسرعان ما ستتوجه الرسالة إلى هذا الشخص دون أن يتم حفظ رقمه على هاتفك.

ويساعد هذا التطبيق أصحاب الأعمال في التواصل مع عملائهم، وعرض عليهم عروضهم بطريقة سهلة دون الحاجة لتسجيل أرقامهم، أو الاضطرار إلى إنشاء مجموعة لإرسال الرسالة.

كما يتيح هذا التطبيق إمكانية إرسال رسالة نصية لأي رقم غير مسجل على الواتساب، عن طريق جهاز الكمبيوتر الشخصي، وهذا من خلال الضغط على لينك مراسلة لأي جهة على الواتساب.

ويستخدم أكثر من ملياري شخص تطبيق واتساب المملوك لشركة ميتا، ليصبح ثاني منصة للتواصل الاجتماعي في العالم تصل إلى هذا الرقم.

وتأسس تطبيق المراسلة واتساب عبر الأجهزة المحمولة في العام 2009، لتستحوذ عليه بعد ذلك شركة فيسبوك في العام 2014، قي صفقة قدرت قيمتها بـ19 مليار دولار، وتعتبر أكبر عملية استحواذ من قبل شركة التواصل الاجتماعي العملاقة حتى الآن.