طريقة يوتيوب لمحاسبة أصحاب القنوات مالياً

تتمثل إحدى الطرق الأساسية التي يتقاضى من خلالها مستخدمو يوتيوب، في برنامج شركاء YouTube (YPP)، الذي يدفع لمنشئي المحتوى حصة من عائدات الإعلانات المكتسبة من مقاطع الفيديو الخاصة بهم، ويمكن للمؤثرين كسب 55٪ من عائدات إعلانات الفيديو إذا كانوا جزءًا من YPP.

أما عن الشروط للتأهل للبرنامج، يجب أن يكون صاحب القناة قد جمع 1000 مشترك و4000 ساعة من وقت المشاهدة لمقاطع الفيديو الطويلة الخاصة بهم.

كما أنه كجزء من برنامج شركاء YouTube، يمكن لمنشئي المحتوى أيضًا كسب المال من خلال الاشتراكات وعضويات القناة.

كما أنه اعتبارًا من العام المقبل، سيتمكن أيضًا منشئو المحتوى القصير الذين لديهم 1000 مشترك و10 ملايين مشاهدة في 90 يومًا من كسب حصة من عائدات الإعلانات من الأفلام القصيرة، وفقا لما ذكره موقع “business insider”.

ويتم الدفع لمستخدمي يوتيوب شهريًا من خلال النظام الأساسي، كما يتم منحهم أرباحًا تقديرية على مدار شهر، ثم في بداية الشهر التالي، يتم إنهاء رواتبهم وإرسالها إلى رصيدهم.

يحدد عدد من العوامل مقدار ما يربحه منشئ المحتوى من أرباح الإعلانات، بما في ذلك عدد المشاهدات التي تحصل عليها مقاطع الفيديو الخاصة بهم وموضوعات محتواها.

وتعتبر مجالات محتوى معينة، مثل التمويل الشخصي، ذات قيمة للمعلنين، الذين يرون أن هؤلاء الجمهور عملاء جذابون.

قال نيت أوبراين، الذي يصنع مقاطع فيديو حول التمويل الشخصي والاستثمار وريادة الأعمال: “لقد كان بالتأكيد لدى المنصة إمكانات أكبر بكثير مما كنت أتوقع، لأنني لم أتخيل أن تمويل يوتيوب أو المؤثرين الماليين سيصل إلى هذا المستوى”. حصل أوبراين على أجر يصل إلى 54600 دولار شهريًا العام الماضي.

غالبًا ما يكمل مستخدمو يوتيوب أرباحهم من الإعلانات بعدد من مصادر الدخل الأخرى، مثل العمل في بعض البضائع والمحتوى المدعوم، وغالبًا ما ينشر الكثير منهم على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى.

وتمتلك Kelly Anne Smith، منشئ محتوى التمويل الشخصي، ثمانية مصادر دخل، بما في ذلك بيع الدورات التدريبية عبر الإنترنت والتدريب المالي، وتجني الأموال من برامج المكافآت في انستجرام، ومع ذلك، فإن يوتيوب هى أكبر منصة تدر أرباحًا لها.

وقالت في هذا الشأن: “علمت منذ البداية أنه يمكنك كسب المال من يوتيوب، ولكن لم أفكر بأي حال من الأحوال أنه سيتحول إلى ما هو عليه اليوم، وما يمكنني فعله الآن.”