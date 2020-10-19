طلب صيني على “آيفون 12 برو” يفوق التوقع

بحسب تقرير جديد صادر عن المحلل مينج تشي كو (Ming-Chi Kuo)، فان الطلب القوي على هاتف (iPhone 12 Pro) الجديد في الصين يساعد على زيادة مبيعات طراز الهاتف الذكي الجديد من آبل إلى مستويات أفضل من المتوقع.

وتشير التقديرات إلى أن الصين تمثل ما بين 35 و 45 في المئة من الطلب العالمي على (iPhone 12 Pro)، حسبما كتب كو في التقرير الصادر اليوم الاثنين.

وأضاف أن المستهلكين في جميع أنحاء العالم سجلوا ما بين سبعة إلى تسعة ملايين طلب أولي لهاتفي (iPhone 12) و (iPhone 12 Pro) مجتمعين في عطلة نهاية الأسبوع الأولى من المبيعات.

وقال كو: تجاوز أداء الطلب الأولي لهاتف (iPhone 12 Pro) توقعاتنا بسبب التفضيل المبدئي للطرز المتطورة، والطلب القوي في الصين، والطلب الموسمي المرتقب من أسواق الولايات المتحدة وأوروبا.

وأرجع كو شهية الصين القوية لأجهزة آيفون الجديدة إلى البنية التحتية المتنامية للجيل الخامس في البلاد، وكذلك مشاكل شركة هواوي الصينية العملاقة للهواتف الذكية، التي تواجه نقصًا في إمدادات الرقاقات بسبب العقوبات الأمريكية.

وقال تقرير منفصل لشركة أبحاث السوق آي دي سي (IDC) الأسبوع الماضي: إنه من المتوقع أن تزيد آبل حصتها السوقية في قطاع الهواتف الذكية المتميزة في الصين مع إطلاق سلسلة آيفون 12.

واستحوذت هواتف آبل الداعمة لشبكات الجيل الرابع (4G) على نسبة 44 في المئة من السوق في النصف الأول من عام 2020، متأخرة قليلاً عن حصة هواوي البالغة 44.1 في المئة.

وأثار إطلاق آيفون 12 السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية في البداية بسبب قرار الشركة استبعاد سماعات الأذن والشاحن، فضلاً عن اعتمادها المتأخر نسبيًا لدعم (5G) مقارنة بالعلامات التجارية المحلية، لكن ذلك لم يمنع الملايين من شراء الهواتف.

ووصلت مبيعات النموذجين إلى ما يقدر بنحو 2 مليون وحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى من فتح الطلبات الأولية، أي أعلى من ما يقدر بنحو 800000 وحدة من نماذج آيفون 11 الثلاثة التي تم بيعها في الفترة نفسها بعد فتح الطلبات الأولية في شهر سبتمبر من العام الماضي.

وأوضح كو في التقرير أنه لا يتوقع أن تكون مبيعات (iPhone 12 mini) و (iPhone 12 Pro Max) متناسبة مع مبيعات (iPhone 12) و (iPhone 12 Pro) عند إطلاقهما في 6 نوفمبر.

وقال: من المرجح أن يشهد هاتف (iPhone 12 mini) الأصغر حجمًا طلبًا أقل في الصين بسبب شاشته الصغيرة.