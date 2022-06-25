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ظاهرة فلكية نادرة للكواكب يمكن مشاهدتها بالعين المجرة

منذ 46 دقيقة
كواكب

كواكب

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شهدت عدة دول حول العالم، ظاهرة فلكية نادرة، حيث اصطفت خمسة كواكب مع القمر الهلال، في حدث لن يتكرر الا بحلول عام 2040.

وقد تختلف إمكانية رؤية الكواكب من حيث التواريخ بحسب الدول، بحسب موقع “ساينس ألرت” العلمي، الذي يقول إن هناك الكثير من الفرص لجميع سكان الأرض لرؤية الكواكب هذه الظاهرة لأنها ستبقى لبضعة أيام.

وقالت وكالة “ناسا”، إن خمسة كواكب في النظام الشمسي، وهي “عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل”، كانت متحاذية وتنير السماء كالنجوم.

ومن جانبه قال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، إبراهيم الجروان، إن رؤية الكواكب الخمسة بالعين المجردة بالترتيب في آن واحد مشهد لم يتكرر منذ ديسمبر 2004، في ظاهرة فلكية تحدث كل 19 عاما، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وأشارت ناسا إلى أن الأشهر القليلة المقبلة ستشهد ظواهر فلكية مشابهة حيث ستظهر كواكب “زحل والمريخ والمشترى والزهرة” صباحا في السماء بشكل متزايد.

وأوضحت ناسا، أن كوكبي “الزهرة وزحل”، سيظهران كـ”أجسام صباحية” لمعظم المراقبين، بحلول شهر سبتمبر.

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