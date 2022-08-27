عادات مفيدة لإطالة عمر بطارية هاتفك!

تعتبر إطالة عمر البطارية واحدة من اهتمامات حاملي الهواتف الذكية، لا سيما للأشخاص الذين يقضون أوقاتًا كثيرة خارج المنزل.

ويبحث مستخدمو الهواتف الذكية عن طرق تساعد على استمرار عمر البطارية، في حين أن الشحن السريع يجعلنا نشعر بضعفها يوميًا، لذلك فإن عدم وجود بطاريات قابلة للاستبدال يعني في النهاية أن خلايا الليثيوم أيون الموجودة في هواتفنا سوف تتقادم وتتدهور، مما يجعل من الصعب زيادة عمر البطارية إلى أقصى حد.

ووفقا لما جاء في تقرير نشره موقع androidauthority، فإنك إذا احتفظت بهاتفك لمدة عامين، فمن المحتمل أنك لاحظت أن البطارية لا تدوم طويلاً كما فعلت عندما كان هاتفك جديدًا تمامًا. وبعد مرور ثلاث سنوات، تكافح العديد من الهواتف لجعلها طوال اليوم بشحنة واحدة فقط، وقد يؤدي التمسك بالهاتف لفترة أطول إلى حدوث مشكلات لاستقرار النظام.

ولسوء الحظ، تنخفض سعة البطارية حتمًا مع تقدم العمر. ومع ذلك، هناك أشياء يمكنك القيام بها لإطالة عمر البطارية والهاتف الذكي. إذا تساءلت يومًا عن أفضل طريقة لشحن بطاريتك، فإليك بعض النصائح المثبتة علميًا لإطالة عمر البطارية.

الشحن الجزئي عادة صحية

إحدى الخرافات المستمرة عن البطارية بشكل خاص هي أنك تحتاج أحيانًا إلى التفريغ الكامل وإعادة الشحن لمسح “ذاكرة البطارية”، لا يمكن أن يكون هذا أكثر خطأ بالنسبة لبطاريات الليثيوم أيون. إنها أسطورة متبقية من خلايا حمض الرصاص، ومن غير المرغوب فيه شحن هاتفك الذكي الحديث بهذه الطريقة.

عدم إكمال دورة الشحن

يعتبر الشحن الجزئي جيدًا لبطاريات الليثيوم أيون ويمكن أن يكون له بعض الفوائد الإيجابية لطول عمر الخلية، حيث تسحب بطاريات Li-ion تيارًا ثابتًا وتعمل بجهد أقل عندما تقترب من الفراغ، ويزداد هذا الجهد تدريجياً مع ارتفاع شحن الخلية، واستقرارها عند حوالي 70٪ من الشحن قبل أن يبدأ التيار في الانخفاض حتى تمتلئ السعة.

والجدير بالذكر أن التشغيل بجهد منخفض مفيد لعمر البطارية، مما يزيد من عدد دورات الشحن المتاحة قبل أن تبدأ في رؤية انخفاض كبير في السعة، بشكل تقريبي، كل انخفاض بمقدار 0.1 فولت في جهد الخلية يضاعف من عمر الدورة، وفقًا لجامعة باتري. لذلك، فإن شحن هاتفك في نطاق 30٪ إلى 80٪ يبقي الجهد أقل وقد يطيل عمر البطارية قليلاً.

تجنب الشحن الخامل

يعدّ الشحن طوال الليل عادة شائعة جدًا، ولكن لا يوصى بها لعدة أسباب: أولاً، يمكن أن يتسبب الشحن البطيء المستمر لبطارية كاملة في طلاء الليثيوم المعدني، مما يقلل من الاستقرار على المدى الطويل، ويمكن، في حالات نادرة، أن يؤدي إلى حدوث أعطال على مستوى النظام وإعادة التشغيل. ثانيًا، يترك البطارية عند جهد أعلى عند 100٪. ثالثًا، وهو الأهم، أنه ينتج حرارة زائدة ناتجة عن تبديد الطاقة المهدرة.

تجنب الحرارة تمامًا

إلى جانب كل ما سبق، تعد درجة الحرارة عاملاً مساهماً بنفس القدر في إطالة عمر البطارية وإطالة عمر البطارية، حيث يمكن القول إنها أكبر قاتل لصحة البطارية على المدى الطويل، مثل الفولتية العالية، تعمل درجات الحرارة المرتفعة على إجهاد البطارية وتجعلها تفقد قدرتها بسرعة أكبر بكثير مما لو تم الاحتفاظ بها في درجات حرارة منخفضة.

من الناحية المثالية، يجب أن يتوقف الجهاز عن الشحن عندما يصل إلى 100٪ من سعة البطارية، ويعيد تشغيل دائرة الشحن فقط لتعبئة البطارية بين الحين والآخر، أو على الأقل تقليل تيار الشحن إلى كميات صغيرة جدًا.

بينما تقوم بعض الهواتف بتعطيل الشحن بمجرد اكتمالها، يستمر الكثير في سحب ما يصل إلى نصف أمبير وأحيانًا أكثر من مقبس الحائط، ولا يُحدث إيقاف تشغيل الهواتف الذكية فرقًا في كثير من الحالات أيضًا، وعلى الرغم من أن هذه ليست كمية هائلة من الطاقة، إلا أنها ستمنع هاتفك من التبريد بأسرع ما يمكن وسيستمر في الدوران عبر جزء صغير من البطارية، ما يؤدي إلى دورة صغيرة.

إطالة عمر البطارية إلى أقصى حد

أصبحت تقنية بطاريات الليثيوم أيون مفهومة جيدًا هذه الأيام، وتم تصميم الهواتف الذكية حول حالات الاستخدام الخاصة بنا، لكن العادات السيئة والأساطير التي لا تزال تتغلغل في الوعي العام، في حين أن معظم هذه العادات لن تؤثر سلبًا على عمر بطارية هاتفك على المدى المتوسط​​، فإن الانخفاض في بطاريات الهاتف القابلة للإزالة يعني أننا يجب أن نتخذ احتياطات إضافية لزيادة عمر البطارية إلى أقصى حد وبالتالي طول عمر هاتفنا الذكي.

اتبعوا الخطوات التالية لإطالة عمر البطارية إلى أقصى حد:

1- تجنب الدورة الكاملة (0-100٪) والشحن طوال الليل. بدلاً من ذلك، قم بزيادة شحن هاتفك بانتظام بكميات جزئية.

2- يعد إنهاء الشحن بنسبة 80-90٪ أفضل بالنسبة للبطارية من الشحن حتى الامتلاء تمامًا.

3- استخدم تقنيات الشحن السريع باعتدال وعندما يكون جهازك باردًا.

4- الحرارة هي قاتل البطارية. لا تقم بتغطية هاتفك عند الشحن، واحتفظ به بعيدًا عن الأماكن الساخنة.

5- لا تلعب ألعابًا مكثفة أو دفق مقاطع فيديو أو تشغل أعباء عمل مكثفة أخرى أثناء الشحن لتجنب الحرارة والدورات المصغرة.