عاصفة شمسية يُتوقع أن تضرب المجال المغناطيسي للأرض

من المنتظر أن تضرب عاصفة شمسية الأرض في نهاية هذا الأسبوع بعد إنطلاق “تيار عالي السرعة” من الشمس.

ويتوقع هبوب رياح شمسية عالية السرعة على الأرض يوم السبت أو الأحد. ويحذر خبراء في مركز التنبؤ بالطقس الفضائي (SWPC) التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، من هذه العاصفة الشمسية.

ويتوقعون أن منطقة التأثر ستكون في الغالب، باتجاه القطب عند 60 درجة من خط العرض المغناطيسي الأرضي.

ويعتقد الخبراء أنه يمكن أن تؤثر العاصفة على كل من الأقمار الصناعية وشبكة الطاقة على الأرض.

ويصنف مركز طقس الفضاء الأمريكي (SWPC) العواصف الشمسية على مقياس G1 للأصغر، الأقل شدة، وصولا إلى G5، الأكبر، الأكثر شدة.

Well here's another weather forecast that's proving not to be so accurate. Weather in space that is. Sunspot numbers and thus solar activity for Solar Cycle 25 is, so far, more active than expected. Bodes well for more displays of aurorae. https://t.co/Ux2uIcqScW #spaceweather pic.twitter.com/NnSLcVqKkI

— SpacePlaceCanada (@SpacePlaceCda) January 14, 2022