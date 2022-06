عالم: “أكبر كائن حي في العالم” يؤكل ببطء!

في جبال واساتش بغرب الولايات المتحدة على المنحدرات فوق بحيرة تغذيها الينابيع، يسكن كائن حي عملاق واحد يوفر نظاما بيئيا كاملا تعتمد عليه النباتات والحيوانات لآلاف السنين.

وعُثر على “Pando” في ولاية يوتا، وهو عبارة عن منصة مساحتها 106 فدادين من استنساخ “حور راجفياني”، وفقا لريتشارد إلتون والتون، باحث ما بعد الدكتوراه في علم الأحياء، جامعة نيوكاسل.

وعلى الرغم من أنها تبدو وكأنها غابة من الأشجار الفردية مع لحاء أبيض مذهل وأوراق صغيرة ترفرف في أدنى نسيم، فإن Pando هي في الواقع 47000 ساق متطابقة وراثيا تنشأ من شبكة جذر مترابطة.

ويزن هذا الفرد الجيني الفردي حوالي 6 ملايين طن متري. وبالكتلة، هو أكبر كائن حي على وجه الأرض.

In the Wasatch Mountains in US, there dwells a single giant organism that provides an entire ecosystem on which plants and animals have relied for thousands of years

Pando is a 106-acre stand of quaking aspen clones

But it’s in danger of disappearing ⬇️🧵 pic.twitter.com/rcTFUsbfLP

— The Conversation (@ConversationUK) November 24, 2021