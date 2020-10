عالم “مقلوب رأسا على عقب” والصخور “التائهة” تثير قلقل العلماء

الكثير من التساؤلات يثيرها الكويكب الصغير “بيمو” حيث يؤكد أغلب العلماء أن هذا الكويكب والذي يعتبر بمثابة “بقايا أنقاض” كواكب كبيرة، يحتوي على اللبنات الأساسية للحياة، أو كان يضج بالحياة في وقت سابق.

ستهبط المركبة الفضائية “OSIRIS-Rex” التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” على كويكب “بينو” في 20 أكتوبر/ تشرين الأول القادم، بهدف جمع عينات من الصخور الفضائية وإعادتها إلى الأرض لدراستها من قبل فرق العلماء في المختبر.

وكجزء من الاستعدادات العلمية والبحثية لهذه المهمة، تم نشر ست أوراق بحثية درست تاريخ الكويكب القريب من الأرض وتركيبته باستخدام البيانات التي تم جمعها بواسطة المركبة “OSIRIS-Rex” التي كانت تدور حول صخرة الفضاء منذ عام 2018.

وجدت إحدى تلك الأوراق، والتي قدمتها العالمة، آمي سيمون، من وكالة “ناسا”، دليلاً على انتشار المواد العضوية والحاملة للكربون على سطح الكويكب “بينو”.

وعثر العلماء على هذه المواد، بحسب صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، في الأقنية المائية التي كانت تمر عبر صخور الكويكب، والتي تشكلت بسبب تدفق المياه الحارة عنما كان في شكله الكبير (أو مجموعة كواكب) قبل أن يدمر ويتحول إلى الكويكب الصغير “بينو”.

وبحسب الدراسات المنشورة، يعتبر هذا الاكتشاف هو الأول من نوعه الذي يؤكد وجود حياة سابقة على كويكب قريب من كوكب الأرض.

ويعتبر العلماء أن هذه الأبحاث والنتائج تضيف مصداقية جديدة للأبحاث التي تشير إلى أن النيازك لعبت دورا رئيسيا في نقل الحياه بين الكواكب والمجرات وحملت على سطحها اللبنات الأساسية للحياة إلى الأرض.

Scientists made another striking discovery: site Nightingale’s regolith has only recently been exposed to the harsh space environment – meaning I’ll collect & return some of the asteroid's most pristine material. Nightingale's fresh material is visible in the spectral color map. pic.twitter.com/H88CFJt5Z9 — NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) October 9, 2020

وهذه الجزيئات التي حملتها هذه النيازك، أدت في نهاية المطاف إلى كل أشكال الحياة على كوكب الأرض، بما في ذلك البشرية، بحسب الدراسات.

Since arriving at asteroid Bennu in Dec. 2018, our @OSIRISREx spacecraft has set a record-breaking orbit and mapped the surface better than any planetary body. On Oct. 20, it will collect our first sample of an asteroid: https://t.co/c4FWs7fQ9u pic.twitter.com/YIOvhyhily — NASA (@NASA) September 19, 2020

ومنذ عام 2018 تقوم مركبة الفضاء التابعة لـ”ناسا” بدراسة هذا الكوكب الذي يعج بالبيانات الغامضة، ويحاول الكثير من العلماء فهم هذا التجمع الغامض من الصخور “التائهة” في الفضاء والتي تشكلت من الصخور المدارية.

Variations in color & reflectance on the surface of #Bennu suggest that the @OSIRISREx sample will contain materials, a high proportion of organic material, with diverse origins & evolution even from a single location on the asteroid. #Astrogeology https://t.co/wPrzaAK7ks pic.twitter.com/65L7ukH1rW — ▪Hanna (@Hannantarctic) October 10, 2020

ويشير العلماء إلى أن هذا الكويكب هو عبارة عن عالم “مقلوب رأسا على عقب”، وهو عبارة عن بقايا مجموعة كواكب مسؤولة عن وجود المياه والحياة على كوكب الأرض، بحسب المصدر.