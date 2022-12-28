الأربعاء 4 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 28 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عام 2022.. الأكثر حراً في تاريخ المملكة المتحدة

منذ 40 دقيقة
بريطانيا شهدت ارتفاع غير مسبوق بدرجات الحرارة

بريطانيا شهدت ارتفاع غير مسبوق بدرجات الحرارة

A A A
طباعة المقال

قالت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية، الأربعاء، إنّ العام الحالي سيُصنف أكثر السنوات حراً في المملكة المتحدة، التي شهدت موجات حرّ قياسية كثيرة خلال الصيف الماضي.

وقال مارك مكارثي من مكتب الأرصاد الجوية في بيان، إنّ “2022 سيُصنّف كأكثر السنوات حراً على الإطلاق في المملكة المتحدة. وكان الحرّ الشديد الذي شهده فصل الصيف مستمراً نوعاً ما خلال السنة كلها”.

ويصبح متوسط درجة الحرارة لهذا العام معروفاً في يناير/كانون الثاني لكن يُتوقّع أن يكون أعلى من آخر رقم قياسي سُجّل عام 2014 (9.88 درجة مئوية)، على ما أظهرت البيانات الأولية المتاحة.

وكل فصل من الفصول الأربعة لهذا العام هو بين أكثر عشرة فصول حرّاً شهدتها المملكة المتحدة على الإطلاق منذ بدء إصدار التقارير الوطنية عام 1884، على ما أشارت هيئة الأرصاد الجوية التي تستند إلى بياناتها الأولية التي تُصبح رسمية بمجرد انتهاء العام.

وذكر البيان أنّ أكثر عشر سنوات حرّاً جرى تحديدها منذ عام 2003.

وقال مكارثي إنّ “العام الحارّ متطابق مع التأثيرات الفعلية المتوقعة من التغير المناخي”.

درجات حرارة قياسية

وبدأ عام 2022 مع تسجيل درجات حرارة قياسية مطلع يناير/كانون الثاني، وصلت في لندن إلى 16 درجة مئوية.

ولفت البيان إلى أنّ كل شهر من السنة، باستثناء ديسمبر/كانون الأول، شهد متوسط درجات حرارة أعلى من المعدلات الموسمية.

وفي يوليو/تموز، تجاوزت درجات الحرارة للمرة الأولى في لندن 40 درجة مئوية، وكان هذا الشهر الأكثر جفافاً في مناطق كثيرة من جنوب إنكلترا وشرقها، مما أجبر السلطات على فرض قيود تتعلق بالمياه في بعض الأماكن.

وبالإضافة إلى درجات الحرارة القياسية، أكدت هيئة الأرصاد الجوية أنّ العام الحالي شهد جفافاً استثنائياً، مع معدلات أمطار أقل بكثير من المتوسط.

ويُعتبر تزايد موجات الحر نتيجةً مباشرةً للاحترار المناخي، بحسب العلماء، فيما يؤدي الارتفاع في نسبة غازات الدفيئة إلى زيادة حدّة هذه الموجات وطولها ووتيرتها.

وفي فرنسا، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية نهاية نوفمبر/تشرين الثاني أن العام الحالي سيُصنف أكثر السنوات حراً.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    هاتف بوكو
    بوكو تقص شريط العام الجديد بهاتف Poco C50
    غوغل
    أكثر أسئلة تم طرحها على غوغل في 2022
    شعار تسلا
    تسلا تتجاوز ميتا لتصبح أسوأ شركة لأداء الأسهم في 2022

    الأكثر قراءة

    الكاتب والصحافي الاقتصادي خالد أبو شقرا
    منصة صيرفة الى 50000 ليرة
    الدولار
    لأصحاب الأجور بالدولار... هذا الخبر لكم
    ميسي حاملًا كأس العالم
    كأس العالم قطر ٢٢
    بالصوَر.. ماذا حلّ بغرفة ميسي في قطر؟