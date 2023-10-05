عام 2023 في طريقه ليصبح الأعلى حرارة على الإطلاق

قالت خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي، الخميس، إن العام الحالي في طريقه لأن يصبح الأعلى حرارة على الإطلاق، مع ارتفاع معدل ​​درجة الحرارة عالميا حتى الآن هذا العام بمقدار 0.52 درجة مئوية عن المتوسط.

وأوضحت الخدمة أن درجة الحرارة العالمية خلال الفترة من يناير كانون الثاني إلى سبتمبر أيلول أعلى بمقدار 1.4 درجة مئوية من متوسط ​​ما قبل الصناعة (من الأعوام 1850 إلى 1900).

وكان الشهر الماضي هو شهر سبتمبر أيلول الأعلى حرارة على الإطلاق على مستوى العالم، وكانت درجة الحرارة أعلى بمقدار 0.93 درجة مئوية عن متوسط ​​درجة الحرارة لنفس الشهر في الفترة 1991-2020.

ويقول العلماء إن تغير المناخ مصحوبا بظاهرة النينيو المناخية هذا العام، والتي تؤدي لتدفئة المياه السطحية في شرق المحيط الهادي ووسطه، قد ساهما في الارتفاعات الأخيرة في درجات الحرارة إلى مستويات قياسية.