عبر أندرويد ... تثبيت إضافات فايرفوكس أصبح أسهل

أصبح بإمكانك مع إطلاق Firefox 85 لنظام التشغيل المحمول تثبيت الإضافات مباشرة من موقع الويب الخاص بالإضافات، حيث قامت مؤسسة موزيلا بتبسيط عملية البحث عن الإضافات لمتصفح فايرفوكس وتثبيتها عبر أجهزة أندرويد.

وأصبحت معظم متصفحات الويب لسطح المكتب كاملة الميزات لدرجة أن العديد من الإضافات أصبحت أحيانًا غير مجدية أو زائدة عن الحاجة.

لكن ليس هذا هو الحال عبر الهاتف المحمول، حيث غالبًا ما تكون الميزات المتوفرة في إصدارات سطح المكتب غائبة أو يستحيل تنفيذها من الناحية الفنية.

ولا تزال الإضافات مهمة عبر متصفحات الهاتف المحمول، وتقوم موزيلا بإجراء تغيير من شأنه أن يسهل على مستخدمي أندرويد تثبيت هذه الإضافات.

وتعد مسألة تثبيت الإضافات عبر الحواسيب بسيطة، وذلك من خلال الانتقال إلى متجر التطبيقات للإضافات والنقر على زر التثبيت في صفحة الإضافة، لكن ليس هذا هو الحال بالنسبة لمتصفح فايرفوكس الجديد لنظام أندرويد.

ويجب عليك في الوقت الحالي الانتقال إلى مدير الإضافات من أجل تثبيت الإضافات التي تريدها، وهي عملية تقول موزيلا: إنها قد تكون مربكة بعض الشيء إذا كنت معتادًا على سهولة عملية التثبيت من خلال سطح المكتب.

لكن هذا الأمر سيتغير عندما يتم إطلاق Firefox 85 في 25 يناير، وهو أيضًا الوقت الذي ستنشر فيه أزرار التثبيت مباشرة عبر موقع الويب الخاص بالإضافات.

ومع ذلك، يظل اختيار الإضافات لنظام أندرويد محدودًا جدًا، ولم توسع موزيلا القائمة كثيرًا منذ أن أطلقت تجربة المتصفح الجديدة، التي تستند إلى محركها GeckoView في شهر أغسطس 2020.

وبعد وقت قصير من إطلاق المتصفح الجديد، قالت موزيلا: إنها قررت بناء دعم للإضافات الأكثر استخدامًا من قِبل مستخدمي الأجهزة المحمولة لضمان أن تكون التجربة الأولى جيدة.

وكان هناك في البداية 10 إضافات منظمة في القائمة، وما زلنا نرى 12 فقط في صفحة الإضافات، وصرحت موزيلا بأنها تواصل العمل على تحسين المزيد من الإضافات لنظام أندرويد في الأشهر المقبلة.

وفي الوقت الحالي، يتعين عليك استخدام متصفح فايرفوكس التجريبي لنظام أندرويد Firefox Nightly واستخدام تجاوز لتتمكن من تثبيت الإضافات الأخرى.