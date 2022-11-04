عبر البريد الإلكتروني.. تويتر ستبدأ بتسريح الموظفين اليوم !

ستبلغ شركة تويتر الموظفين عبر البريد الإلكتروني الجمعة 4\11\2022 عما إذا كان قد تم تسريحهم، وتغلق مؤقتا مكاتبها وتمنع دخول الموظفين، بعد أسبوع من عدم اليقين بشأن مستقبل الشركة في عهد المالك الجديد إيلون ماسك.

قالت شركة التواصل الاجتماعي في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين إنها ستنبه الموظفين بحلول الساعة 9 صباحا بتوقيت المحيط الهادي الجمعة بشأن الاستغناء عنهم.

وجاء في الرسالة الإلكترونية المرسلة أمس الخميس 3\11\2022، والتي اطلعت عليها رويترز “في محاولة لوضع تويتر على مسار سليم، سنمر بعملية صعبة لتقليص قوتنا العاملة على مستوى العالم يوم الجمعة”.

وقالت الشركة إنه سيتم إغلاق مكاتبها مؤقتا وتعليق بطاقات دخول الموظفين من أجل “المساعدة في ضمان سلامة كل موظف بالإضافة إلى أنظمة تويتر وبيانات العملاء”.

وقالت منصة التواصل الاجتماعي إن موظفي تويتر الذين لم يتأثروا بعملية التسريح سيتم إخطارهم عبر عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل.