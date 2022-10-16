عرض مغرٍ من سامسونغ عند شرائك Galaxy Z Flip4!

كشفت شركة سامسونغ عن منح المستهلكين في الإمارات العربية المتحدة فرصة الفوز برحلة من العمر إلى إحدى أهم وجهات السفر الحيوية والممتعة في العالم، عند شرائهم منتجها المميز Galaxy Z Flip4.

وقالت الشركة ف بيان إن المستهلكين سيتمكنون من الحصول على هذه الجائزة عند شراء النسخة القابلة للتخصيص من هاتف Galaxy Z Flip4 عبر منصة Samsung.com، وذلك حتى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وأضافت سامسونغ أن المستهلكين الذين يشترون النسخة القابلة للتخصيص من هاتف Galaxy Z Flip4 سيدخلون في سحب للفوز بهذه الرحلة، وستعلن الشركة اسم الفائز بعد انتهاء المهلة المحددة.

وتتضمن الجائزة إقامة لمدة 4 ليالٍ في منتجع كانديما المالديف لشخصين بالغين في فيلا مائية وصفتها الشركة بالمذهلة مع مسبحSwirl Pool ، بالإضافة إلى برنامج كامل للوجبات، وتذاكر السفر إلى المطار الدولي لجزر المالديف ومنها إلى المطار المحلي الأقرب إلى كانديما.

ونبهت الشركة على أن المنتجع الحيوي الذي يمتد على مساحة 3 كيلومترات في قلب جزيرة دالو أتول، يشتهر بمجموعة متنوعة من الأنشطة التي تلبي احتياجات الضيوف من كافة الأعمار والاهتمامات.

ويوفر المنتجع مجموعة متنوعة من المأكولات عبر 10 مطاعم مختلفة، بما في ذلك 3 مطاعم تقدم قوائم انتقائية تشمل أطباقاً شهية مستوحاة من ثقافات الطهي لمنطقة البحر المتوسط والمشاوي وخيارات الأطباق الآسيوية الشهيرة، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الأصناف العالمية والمأكولات الحلال.

ووفقًا لسامسونغ، فإن كانديما المالديف، “الوجهة المتكاملة المثالية لتمضية إجازة استثنائية وفريدة، سواء للاستمتاع بعطلة رومانسية، أو الانغماس في المغامرات المائية، أو المشاركة في أنشطة اللياقة البدنية، أو الاسترخاء في جلسات السبا، أو اختبار تجارب الترفيه والسهر، أو لتمضية الوقت مع العائلة وعيش ذكريات تبقى في البال”.

وسيحصل المستهلكون الذين يشترون هاتفGalaxy Z Flip4 من متاجر سامسونغ في الإمارات العربية المتحدة على ساعة Galaxy Watch4 (44 ملم) واشتراك لمدة عامين بخدمة Samsung Care+، بينما سيحصل المستهلكون الذين سيشترون الهاتف عبر الإنترنت على هذه الميزات، بالإضافة إلى شاحن سامسونغ لاسلكي و3 أضعاف نقاط برنامج ولاء سامسونغ، وقسيمة شرائية بقيمة 600 درهم يمكن استخدامها عبر موقعSamsung.com .