عشاق هواوي بانتظار الحاسب المحمول Matebook E Go 2-in-1

ينتظر عشاق شركة الهواوي، موعد انعقاد الحدث الهام، والتي ستكشف من خلاله الشركة الصينية هواتف مجموعة Mate 50 إلى جانب أجهزة أخرى، أبرزها الحاسب المحمول Huawei MateBook E Go.

وقبل الإطلاق، تم رصد هذا الجهاز في قائمة TENAA لتكشف عن بعض المواصفات الرئيسية.

وفقًا للقائمة، يأتي الجهاز تحت رقم طراز GK-G58، وهو يدعم اتصال LTE. يعمل الحاسب المحمول بنظام ويندوز ويحتوي على بطارية بسعة 6000 مللي أمبير وكاميرتين.

لا تذكر القائمة أي تفاصيل أخرى أكثر من ذلك، ولكن أفادت التقارير السابقة ان الجهاز عبارة عن حاسب محمول قابل للفصل 2 في 1. سيأتي مع غطاء لوحة مفاتيح مطبق بالألوان يتميز بلوحة تتبع، بالإضافة إلى قلم يتم تثبيته مغناطيسيًا على جانب الحاسب المحمول.

كما كشف الإعلان التشويقي أن الجهاز يعمل على نظام Windows 11. بالإضافة إلى ذلك، يمكن رؤية منفذ USB-C ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم وكاميرا ويب أمامية وكاميرا خلفية بالصور الدعائية.

بخلاف ذلك، كشفت التقارير أن الحاسب سيدعم معالج Snapdragon 8cx Gen 3 من كوالكوم، والذي تم تطويره على عقدة TSMC المتطورة ذات تقنية 5 نانومتر لأجهزة الحواسب المحمولة منخفضة الطاقة.

وعلاوة على ذلك، يدعم الحاسب المحمول الشحن السلكي بقوة 65 واط من خلال توصيل الطاقة USB-C. سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الحاسب المحمول في حدث الإطلاق في وقت لاحق اليوم، لذا ترقبوا ذلك.