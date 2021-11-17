عطل مفاجئ يضرب غوغل كلاود وأمازون وسناب شات

أصاب عطل مفاجئ عددا من مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من خدمات الإنترنت، بينها غوغل كلاود وأمازون وسناب شات وسبوتيفاي، الثلاثاء،

وكان مستخدمون قد بدأ في الإبلاغ عن انقطاع الخدمة لأكثر من عشرة مواقع ويب وتطبيقات رئيسية حوالي الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة الثلاثاء، وفقًا لمتتبع عمليات التعطل وتوقف الخدمات Downdetector.

وأكدت العديد من الشركات منذ ذلك الحين أنها تواجه مشكلات وتعمل على إصلاحها.

وغردت غوغل كلاود مؤكدة أنها تواجه انقطاعات في بعض خدماتها بما في ذلك شبكة جوجل السحابية ووحدة تحكم جوجل السحابية ومحرك تطبيقات جوجل.

كما يواجه العديد من مستخدمي سناب شات مشكلة في استخدام التطبيق. حيث غرد فريق دعم التطبيق: “انتظر قليلاً، نحن نعمل على إصلاح المشكلة. في غضون ذلك، نوصي بالبقاء على تسجيل الدخول” وفق موقع فوربس.

يأتي هذا الانقطاع في أعقاب انقطاع واسع النطاق استمر ست ساعات أدى إلى شلل تطبيقات شركة Meta الشهر الماضي (فيسبوك، أنستقرام وواتساب)، بعد تغييرات خاطئة في إعدادات أجهزة التوجيه الخاصة بشركة التواصل الاجتماعي.

وصل عدد مواقع الويب والتطبيقات التي أبلغ المستخدمون عن تعطلها إلى 47 وفقًا لموقع Downdetector، وتشمل كل من Target وParamount Plus وPokemon Go وDiscord وLowe’s وEtsy.

ووفقا لموقع “ذا فيرج” الأمريكي المتخصص في الصحافة التكنولوجية، فإن سبب انقطاع الخدمة هو Google Cloud ، ولا تزال صفحة حالة الخدمة تظهر أن مشكلة في الشبكة تتسبب حاليًا في حدوث مشكلات تؤدي إلى أخطاء “404”، التي ظهرت على صفحات الويب المتأثرة.

ويبدو أن معظم الخدمات تعود إلى الحياة، وإن كان بعضها يعاني من بعض الأخطاء أو أوقات تحميل طويلة.

وتشير صفحة حالة Google إلى أنه لا يوجد حاليًا الوقت المقدر للوصول عندما يتم إصلاح المشكلة بالكامل.