عطل يصيب منصة نتفليكس.. ما علاقة stranger things؟

تعرّضت منصة “نتفلكيس” للمسلسلات والأفلام لعطل عقب صدور حلقة جديدة من مسلسل الرعب الخيالي “أشياء غريبة” (Stranger Things).

وأفادت قناة “إن بي سي” الأميركية نقلا عن بيانات موقع Downdetector، بأن “نتفليكس” كانت خارج الخدمة لنحو نصف الساعة. وأرسل المستخدمون أكثر من 14 ألف شكوى خلال تلك الفترة.

ولم تعلق “نتفليكس” على الحادث. ولا يزال سبب العطل مجهولًا.

ويذكر أن الموسم الرابع من مسلسل “أشياء غريبة” الصادر في أواخر مايو الماضي، احتل المركز الأول من حيث عدد المشاهدات على “نتفليكس” من بين الأفلام باللغة الانجليزية.

ويروي المسلسل من إنتاج الأخوين مات وروس دافر قصة مدينة خيالية، يواجه سكانها مختلف الظواهر الغريبة.

على صعيد آخر، كشفت منصة نتفليكس عن خطط جديدة تنوي الشركة العالمية اتباعها لتقديم اشتراك مدعوم بالإعلانات لخدمة البث في مقابلة في مهرجان كان ليونز الإعلاني.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الشهر الماضي أن الشركة تهدف إلى طرح الاشتراك الجديد بحلول نهاية عام 2022.

وقال الرئيس التنفيذي المشارك لشركة نتفليكس، تيد ساراندوس، “استبعدنا شريحة كبيرة من العملاء الذين يقولون إن الاشتراك غالي جدًا بالنسبة لهم ولا يمانعون وجود إعلانات. نحن نضيف اشتراك مدعوم بالإعلانات. ونحن لا نضيف إعلانات إلى الخدمة التي تعرفها. بل نضيف اشتراك جديد مدعوم بالإعلانات للأشخاص الذين يريدون سعر أقل مع قبول مشاهدة الإعلانات”.