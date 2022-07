عظام قديمة تكشف عن أسلاف يابانيين لأول مرة

أعاد الباحثون كتابة التاريخ الياباني بعد اكتشاف مجموعة ثالثة لم تكن معروفة من قبل من الأسلاف الذين هاجروا إلى اليابان منذ نحو ألفي عام، من السكان اليابانيين المعاصرين.

ويمكن تقسيم اليابان القديمة إلى ثلاث فترات زمنية رئيسية: فترة جومون (13000 قبل الميلاد إلى 300 قبل الميلاد)، وهي الفترة التي عاش فيها عدد قليل من الصيادين الذين كانوا بارعين في صناعة الفخار في الجزيرة، وفترة يايوي المتداخلة (900 قبل الميلاد إلى 300م)، عندما هاجر المزارعون إلى اليابان من شرق آسيا وطوروا الزراعة، وفترة كوفون (300م إلى 700م)، عندما بدأت اليابان في التبلور.

واقترحت الأبحاث السابقة أن الأصلين الجينيين الرئيسيين للسكان اليابانيين المعاصرين هما الصيادون الأصليون الذين عاشوا خلال فترة جومون والمزارعون الذين هاجروا إلى اليابان خلال فترة يايوي.

والآن، كشف تحليل الحمض النووي الموجود في العظام القديمة عن أصل جيني ثالث خلال فترة كوفون، عندما هاجرت مجموعة من الأسلاف غير المعروفين سابقا إلى اليابان، حسبما أفاد باحثون في دراسة جديدة.

