عقدة إنترنت إكسبلورر تهدد عمل الشركات اليابانية!!

أنهت شركة مايكروسوفت متصفحها للويب إنترنت إكسبلورر، مما أثار شعوراً بالذعر بين العديد من الشركات والوكالات الحكومية في اليابان التي انتظرت حتى اللحظة الأخيرة لتحديث مواقعها الإلكترونية.

وتلقى مطور البرامج Computer Engineering & Consulting ومقره طوكيو منذ شهر أبريل طلبات المساعدة من العملاء الذين هم في الغالب وكالات حكومية ومؤسسات مالية وشركات تصنيع وخدمات لوجستية تدير مواقع ويب متوافقة مع إنترنت إكسبلورار فقط.

وقال مسؤول في لجنة الانتخابات المركزية، الذي يتوقع أن تستمر الفوضى بين العملاء المماطلين لبضعة أشهر: لقد علموا بالإلغاء التدريجي لفترة طويلة. ولكن أجلوا اتخاذ الإجراءات حتى اللحظة الأخيرة.

وأوقفت مايكروسوفت رسميًا دعم إنترنت إكسبلورار بعد 27 عامًا من الخدمة. وينتقل العديد من المستخدمين إلى جوجل كروم.

وكشفت دراسة استقصائية أجراها مزود موارد تكنولوجيا المعلومات Keyman’s Net في شهر مارس أن عددًا كبيرًا من المؤسسات في اليابان تعتمد على إنترنت إكسبلورار ، حيث قال 49٪ من المشاركين إنهم استخدموا المتصفح للعمل.

وقالوا إن المتصفح كان يستخدم لإدارة حضور الموظفين وتسوية النفقات والأدوات الداخلية الأخرى. وفي بعض الحالات، ليس لديهم خيار سوى استخدام إنترنت إكسبلورار بسبب أنظمة العملاء المستخدمة للتعامل مع الطلبات.

ولم يعرف أو يكتشف أكثر من 20٪ من هؤلاء المستجيبين كيفية الانتقال إلى متصفحات أخرى بعد تقاعد إنترنت إكسبلورار.

كما أن الوكالات الحكومية بطيئة في الاستجابة. ويدرج موقع بوابة الحصول على معلومات حول المشتريات الحكومية والعطاءات مايكروسوفت إيدج وجوجل كروم كمتصفحات موصى بها.

ولكن بالنسبة إلى خدمة المعاشات التقاعدية اليابانية، يجب عرض الإشعارات المتعلقة بالتطبيقات عبر الإنترنت في وضع IE ضمن متصفح مايكروسوفت إيدج.

ولا يزال موقع الويب الخاص بشركة التعاون المشترك المدعومة من الحكومة للمدارس الخاصة يدرج إنترنت إكسبلورار باعتباره المتصفح الوحيد الموصى به.

وتحث وكالة ترويج تكنولوجيا المعلومات مستخدمي إنترنت إكسبلورار على الانتقال إلى متصفحات أخرى ومراجعة المحتوى على الفور.

وتم إطلاق المتصفح في عام 1995، وأصبح المعيار العالمي بعد التغلب على نتسكيب في حروب المتصفح وتمتع بحصة سوقية تبلغ 65٪ في شهر يناير 2009.

ولكن حصته بدأت بالانخفاض بشكل مطرد في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وانخفضت إلى أقل من 1٪ مؤخرًا، وفقًا لشركة تحليلات الويب StatCounter.

ويعود أحد أسباب التراجع إلى أن المتصفح لم يتبع المعايير الدولية لتقنيات الويب. وقال يوتا إيجوسا، كبير مسؤولي أمن المعلومات في مزود خدمات الحوسبة Sakura Internet: لم يعمل بشكل جيد مع جافا سكريبت ولغات البرمجة الأخرى الضرورية لإنشاء مواقع ويب تفاعلية.

وتزامن توقف IE مع الارتفاع السريع لمتصفح جوجل كروم. وأطلقت جوجل متصفحها في عام 2008 مع مشروع جوجل المفتوح المصدر كقاعدة له.

واجتذب جوجل كروم المستخدمين بتطبيقات مثل الخرائط والبريد الإلكتروني التي تعمل عبر الويب. ويسيطر على السوق بحصة 65٪.

وقال مطور الخدمات الداعمة للذكاء الاصطناعي ExaWizards: جوجل كروم سريع. كما أن تحديثاته المتكررة تعني معالجة الثغرات الأمنية والأخطاء بسرعة.