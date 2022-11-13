علامات قد تشير إلى أن هاتفك تعرض للاخترق

أصبحت الهواتف المحمولة جزءا مهما من حياتنا اليومية، وأصبح تعرضها للاختراق يزداد يومًا بعد آخر، بأساليب وطرق مختلفة يبتكرها “الهاكرز” لأغراض متباينة، من مجرد الفضول لمعرفة محتويات هاتف شخص يهمك أمره وصولًا إلى التهديد والابتزاز والتأثير على الأمن القومي للدول، إن كان الشخص المستهدف ذا مكانة مهمة.

ويؤكد الخبراء التقنيون في كبرى الشركات المتخصصة في مكافحة برامج التجسس الإلكتروني، أنّ هناك مؤشرات يمكن من خلالها لأيّ شخص معرفة إن كان هاتفه تم اختراقه، أو أنه يتعرض للتجسس، وقد تساعده هذه المؤشرات في إنقاذ ما يمكن إنقاذه أو على الأقل إدراك أنّ هاتفه عُرضة للاخترق.

العلماء التقنيون في شركة Norton المتخصصة في المنتجات والخدمات المتعلقة بالأمن الرقمي وحماية الهوية والخصوصية عبر الإنترنت، يؤكدون أنّ هناك مؤشرات وعلامات تحذيرية قد تشير إلى أنّ هاتفك المحمول تعرض للاخترق والتجسس، وهذه المؤشرات هي:

ظهور نوافذ منبثقة غريبة

إحدى العلامات الواضحة أنّ هاتفك المحمول قد تعرض للاختراق، هي ظهور نوافذ منبثقة لا تتوقف.

نصوص أو مكالمات لم تقم بها

بصفتك مالكًا لجهازك، فمن المحتمل أن تتذكر كل مرة تستخدم فيها هاتفك على مدار اليوم، لذلك، إذا لاحظت نصوصًا أو مكالمات من هاتفك لم تقم بها، فربما تكون قد تعرضت للاختراق.

ظهور تطبيقات لا تعرفها

ضع في اعتبارك أنّ الهواتف الجديدة غالبًا ما تأتي مع تطبيقات تم تنزيلها مسبقًا، ولكن إذا لاحظت ظهور تطبيقات جديدة في هاتفك وأنت متأكد أنك لم تقم بتنزيلها على جهازك، فاعلم أنها قد تكون برمجيات خبيثة استُخدمت من أجل اختراقك أو التجسس عليك.

استنزاف سريع للبطارية

بطاريات الهاتف ليس من المفترض أن تدوم إلى الأبد، ولكنها مصممة أيضًا بكفاءة، لذلك، إذا ظلّت عادات استخدام هاتفك كما هي، لكنّ بطاريتك تنفد بسرعة أكبر من المعتاد، فقد يكون هذا دليلًا على اختراق هاتفك.

استخدام بيانات أعلى من المعتاد

-هناك العديد من الأسباب لارتفاع استخدام البيانات، ولكن إذا ظل سلوك هاتفك على حاله وارتفع استخدامك للبيانات بشكل كبير، فاعلم أنّ هاك خطبًا ما، وأنّ هناك احتمالًا كبيرًا أنّ هاتفك قد تعرض للاختراق.

الهاتف يصبح ساخنًا

ناتالي ماكسفيلد، التي تقول عنها شركة McAfee المتخصصة في برامج الأمن الرقمي، أنها تمتلك خبرة تتجاوز العشرين عامًا في قطاع التكنولوجيا، منها 10 سنوات في مجال أمان الأجهزة المحمولة، تشير إلى أنه يمكن للبرامج الضارة أو التطبيقات التي تعمل في الخفاء حرق طاقة حوسبة إضافية، وبصرف النظر عن الأداء، يمكن أن يتسبب ذلك في ارتفاع درجة حرارة هاتفك، لذلك إذا شعرت أنّ هاتفك ساخن بشكل غير طبيعي رغم عدم وجوده تحت الشمس أو في مكان حار، فضع في حسابك أنّ ذلك قد يكونُ بسبب برامج خبيثة تعمل على اخترق الهاتف.

أيضًا إذا لاحظت أنّ هاتفك أصبح فجأة يعمل ببطء شديد، فهذا أيضًا مؤشر آخر إلى أنّ جهازك قد يكون تعرض للاختراق.