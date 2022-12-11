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علماء: الخفافيش تهدد البشرية بمرض جديد

منذ ساعتين
خفاش

خفاش

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اكتشف علماء جامعة تيومين الطبية الروسية، طفيليات غير نمطية في الخفافيش، نتيجة التبادل بين الأنواع، ومن المحتمل أن تنقل عددا من الأمراض الخطيرة إلى البشر.

وأشارت مجلة “Ecologica Montenegrina”، إلى أن علماء جامعة تيومين الطبية اكتشفوا أن الخفافيش و البراغيث تنقل البكتيريا، المسببة لأنواع مختلفة من الحمى بما فيها الحمى الذي ينقله القرود وهذه الطفيليات كانت في السابق تعيش على القوارض وآكلة الحشرات فقط.

وتقول ماريا أورلوفا، الاستاذ المساعد في جامعة تيومين: “يؤكد اكتشاف الطفيليات الجديدة، أنها قادرة على نشر عدوى خطيرة.

ووفقا للباحثين، السبب الرئيسي لهذه التغيرات، هو تغيرات المناخ على كوكب الأرض والنمو المستمر للمدن، هذه العوامل تسبب تغير موائل الحيوانات وتغير طبيعة الاتصال بين الأنواع، ما يخلق ظروفا جديدة ملائمة لتبادل الطفيليات.

وحسبما ذكرت المجلة : “تجري بنشاط دراسة مماثلة في مجال الأمراض الفيروسية، وقد اكتشفنا حتى الآن شكلا جديدا من التبادل بين الأنواع الطفيلية، هذا الاكتشاف مثير للقلق، لأن الخفافيش التي اكتشفت فيها هذه الطفيليات تعيش عادة على اسطح المنازل والمباني الأخرى، ما يخلق ظروفا تساعد على انتقال العدوى إلى البشر”.

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