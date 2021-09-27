الأحد 17 ذو الحجة 1443 ﻫ - 17 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

علماء يكتشفون 6 مجرات في الفضاء

27 - سبتمبر - 2021
الفضاء

الفضاء

A A A
طباعة المقال

اكتشف علماء فلك بالاستعانة بتلسكوب هابل الفضائي ومرصد أتاكاما المليمتري الكبير، 6 مجرات في الفضاء.

ووفق العلماء فإن هذه المجرات “ميتة”، وقد نفد الهيدروجين منها، والذي يعد ضروريا لتشكّل النجوم.

وأشار العلماء إلى أن هذه المجرات قد تشكلت من خلال عمليات اندماج مع مجرات صغيرة وغازات، حسبما ذكر موقع “إنغادجيت” المتخصص بالأخبار العلمية والتقنية.

ووفقا للموقع، فإن هذه المجرات “الميتة بصورة غير عادية” يعود عمرها إلى 3 مليارات سنة بعد الانفجار الكبير.

ولا يزال سبب موت هذه المجرات السريع غير معروف بالنسبة للعلماء، وخصوصا اختفاء الهيدروجين.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

رائد فضاء
السعودية توقع اتفاقية "أرتميس" لاستكشاف القمر والمريخ
تلسكوب جيمس ويب
تلسكوب جيمس ويب يبدأ مهمة جديدة.. إليكم التفاصيل
هاتف قابل للطي من سامسونغ
سامسونغ تقلص توقعاتها لمبيعات هواتفها القابلة للطي

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

شاحنة محمّلة بأكثر من 40 طنّاً من الحجارة تجتاح عدداً من السيارات في عرسال
فيديو وصور مروعة.. قتلى وجرحى في فاجعة تهزّ عرسال!
الدولار
دولار السوق السوداء يعاود ارتفاعه... إليكم التفاصيل
بريطانيا تغلق جميع المدارس الابتدائية في لندن
بعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة... ماذا عن نسبة النجاح؟