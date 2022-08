على غرار بيتكوين ... إليكم مشروع تويتر السري المصمم

في أول تحديث رئيسي له منذ عام 2019.أعلن Bluesky، جهد الشبكات الاجتماعية اللامركزية عبر تويتر.

وعندما برر الرئيس التنفيذي لشركة تويتر حظر منصته لترامب، ذكر مشروع Bluesky، الذي كانت المنصة تعمل عليه.

ومن المفترض أن يكون المشروع، الذي يهدف إلى معالجة أوجه القصور في تويتر في أعقاب خطاب الكراهية والعنف، منصة لا مركزية لوسائل التواصل الاجتماعي على غرار بيتكوين.

وكانت التطبيقات اللامركزية موجودة منذ اختراع بيتكوين قبل عقد من الزمن، وعلى عكس التطبيق العادي، فإن التطبيقات اللامركزية ليس لها ملكية مركزية وغالبًا ما تعمل عبر تقنية البلوك تشين.

وبالنسبة إلى تويتر، قد يعني هذا أن القرارات، مثل تحديد المحتوى الذي سيتم الإشراف عليه، لن يتخذها التنفيذيون في وسائل التواصل الاجتماعي.

وبالرغم من أن المشروع يبدو مبتكرًا، إلا أن الكثيرين في مجتمع التطبيقات اللامركزية كانوا متشككين عندما تم الإعلان عنه للمرة الأولى.

In the spirit of decentralization, we had a crazy idea: what if we brought strangers together in a virtual space to hash out a shared vision for bluesky?

— bluesky (@bluesky) February 20, 2020