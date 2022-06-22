عمالقة التكنولوجيا يشكلون منتدى لمعايير عالم الميتافيرس

شكلت شركتا ميتا ومايكروسوفت وغيرهما من عمالقة التكنولوجيا الذين يتسابقون لبناء مفهوم الميتافيرس الوليد منتدى لتعزيز تطوير معايير هذا المجال، بما من شأنه أن يجعل العوالم الرقمية الناشئة للشركات متوافقة مع بعضها البعض.

وتضم مجموعة المشاركين في منتدى معايير الميتافيرس العديد من كبرى الشركات التي تعمل في هذا المجال، بدءًا من صانعي الرقائق إلى شركات ألعاب الفيديو، بالإضافة إلى هيئات أخرى، حسبما ذكرت المجموعة في بيان أعلنت فيه عن إنشائها.

غير أن اللافت للنظر أن شركة آبل ليست ضمن المشاركين في الوقت الحالي، خاصة وأن المحللين يتوقعون أن تصبح لاعبًا مهيمنا في سباق الميتافيرس حينما تعرض سماعة الواقع المعزز العام الحالي أو المقبل.

كما لم تشمل قائمة المشاركين في المنتدى أيضا شركتي الألعاب روبلوكس ونيانتيك، ولا كذلك منصات ميتافيرس ناشئة تستلهم عالم العملات المشفرة مثل ذا ساندبوكس أو ديسنترالاند.

ولم تعترف شركة آبل علنًا بعد بخطط لتطوير سماعة رأس، على الرغم من أنها قدمت لمحة عن المنتج، وفقا لشركة بلومبرج. ولم ترد بعد على طلب للتعليق بشأن منتدى الميتافيرس الجديد.

ومن شأن تقديم آبل جهازًا كهذا أن يضعها في منافسة مباشرة مع شركة ميتا التي وضعت مستقبلها رهن نمو عالم الميتافيرس، واستثمرت على نحو مكثف في أجهزة تجعل رؤيتها للعوالم الافتراضية المترابطة حقيقة.

وكانت شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، قد كشفت عن خططها لتطوير سماعة واقع معزز أطلقت عليها اسم (كامبريا) ومن المقرر إطلاقها هذا العام.

وقال “نيل تريفت”، وهو مدير تنفيذي في شركة صناعة الرقائق (إنفيديا) التي تدير منتدى معايير الميتافيرس، في بيان لرويترز إن أي شركة مرحب بها للانضمام إلى المجموعة، بما في ذلك مشاركون من عالم العملات المشفرة. ‭ ‬وأضاف أن المنتدى يهدف إلى تسهيل الاتصال بين مجموعة متنوعة من مؤسسات وشركات المعايير لتحقيق “التوافق التشغيلي” في عالم الميتافيرس، دون التطرق إلى كيفية تأثير غياب آبل على هذا الهدف.