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عمره أصغر من الأرض.. أول صورة لكوكب خارج المجموعة الشمسية

منذ 52 دقيقة
كواكب- تعبيرية

كواكب- تعبيرية

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التقط تلسكوب “جيمس ويب” الفضائي، الخميس، أول صورة له لكوكب خارج المجموعة الشمسية.‏

وأثارت الصور المأخوذة من أقوى تلسكوب فضائي تم بناؤه على الإطلاق، إعجاب المراقبين خلال الأشهر الأخيرة، والذي يدور حول الشمس على بعد 1.6 مليون كيلومتر من الأرض.

وتُظهر الصور الحديثة أن الكوكب الخارجي المسمى “HIP 65426 b”، هو عملاق غازي ليس له سطح صخري، ولا يمكن أن يكون صالحا لسكن البشر على سطحه، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

ويبلغ حجم كوكب “HIP 65426 b” خارج المجموعة الشمسية من 6 إلى 12 ضعف كتلة كوكب المشتري، كما أن أصغر عمرا من كوكب الأرض، إذ يتراوح عمره من 15 إلى 20 مليون عاما، مقارنة بالأرض التي يبلغ عمرها 4.5 مليار عام.

قالت أستاذة علم الفلك في جامعة إكستر، ساشا هينكلي، والتي قادت فريق الرصد: “هذه لحظة فارقة، ليس فقط بالنسبة إلى تلسكوب “جيمس ويب” وإنما أيضا لعلم الفلك بشكل عام”.

وكان تلسكوب “جيمس ويب” أصدر صوره الأولى فقط في شهر يوليو/ تموز، واتي تكشف تفاصيل جديدة مبهرة لمجرة “فانتوم” وكوكب المشتري.
وتبلغ قيمة تلسكوب “جيمس ويب” 10 مليارات دولار، وهو تعاون بين وكالة “ناسا” الأمريكية ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية، ومن المتوقع أن يعمل لمدة 20 عاما.

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