عمره أصغر من الأرض.. أول صورة لكوكب خارج المجموعة الشمسية

التقط تلسكوب “جيمس ويب” الفضائي، الخميس، أول صورة له لكوكب خارج المجموعة الشمسية.‏

وأثارت الصور المأخوذة من أقوى تلسكوب فضائي تم بناؤه على الإطلاق، إعجاب المراقبين خلال الأشهر الأخيرة، والذي يدور حول الشمس على بعد 1.6 مليون كيلومتر من الأرض.

وتُظهر الصور الحديثة أن الكوكب الخارجي المسمى “HIP 65426 b”، هو عملاق غازي ليس له سطح صخري، ولا يمكن أن يكون صالحا لسكن البشر على سطحه، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

ويبلغ حجم كوكب “HIP 65426 b” خارج المجموعة الشمسية من 6 إلى 12 ضعف كتلة كوكب المشتري، كما أن أصغر عمرا من كوكب الأرض، إذ يتراوح عمره من 15 إلى 20 مليون عاما، مقارنة بالأرض التي يبلغ عمرها 4.5 مليار عام.

