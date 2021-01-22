عملية التحقق تعود من جديد على منصة تويتر

مجددا، ستتمكن المزيد من الحسابات من الحصول على علامة التحقق الزرقاء من الشبكة الاجتماعية، حيث تستأنف منصة تويتر عملية التحقق الخاصة بها اعتبارًا من الجمعة 22 يناير.

وقالت تويتر: إنها تعيد إطلاق بوابة تطبيق الخدمة الذاتية للجمهور لتقديم طلب للتحقق في عام 2021.

ووفقًا للمنصة، لكي يتم التحقق من الحساب، يجب أن يكون ملحوظًا ونشطًا، وهناك ستة أنواع من الحسابات البارزة عبر تويتر:

الحكومية.

الشركات والعلامات التجارية والمنظمات غير الربحية.

المنظمات الإخبارية والصحفيون.

وسائل الترفيه.

الرياضة والرياضات الإلكترونية.

النشطاء والمنظمون وغيرهم من الأفراد المؤثرين.

وأوضحت المنصة أنها تلقت اقتراحات لإضافة المزيد من الفئات بما في ذلك الأكاديميين والعلماء والقادة الدينيين، وأنها تخطط لإضافة فئات مخصصة لهذه الفئات في وقت لاحق من هذا العام.

لكن حتى ذلك الحين، إذا كنت تندرج في أي من هذه الفئات، فقد يتم تصنيفك ضمن النشطاء والمنظمين والأفراد المؤثرين الآخرين.

وقد يفقد المرء شارة التحقق الزرقاء إذا قام بتغيير اسم حسابه، أو إذا أصبح حسابه غير نشط أو غير كامل، أو إذا لم يعد في الوضع الذي تم التحقق منه في البداية، مثل مسؤول حكومي منتخب يترك منصبه، وإذا كان الحساب لا يفي بطريقة أخرى بمعايير تويتر للتحقق.

وتقول تويتر: إنها قد تزيل شارة التحقق الزرقاء وحالة التحقق من حساب تويتر في أي وقت ودون إشعار وفقًا لشروط الخدمة.

وبالإضافة إلى ذلك، قد تزيل الخدمة أيضًا شارة التحقق الزرقاء من الحسابات التي تبين أنها تنتهك بشدة أو بشكل متكرر قوانين تويتر.

ويتم تقييم إزالة شارة التحقق الزرقاء بناءً على الانتهاكات المتكررة على أساس كل حالة على حدة ولن يكون ذلك تلقائيًا.

ويحدث الانتهاك الجسيم والمتكرر عندما ينتحل الحساب هوية الأشخاص أو يضللهم عمدًا عبر تويتر من خلال تغيير الاسم أو السيرة الذاتية.

وتوضح المنصة أنها تتجه إلى إعادة إطلاق بوابة التقديم للخدمة الذاتية قريبًا للجمهور لتقديم طلب للتحقق في عام 2021.

وتشمل العملية مطالبة المتقدمين بتحديد فئة لحالتهم التي تم التحقق منها وتأكيد هويتهم عبر الروابط والمواد الداعمة الأخرى.

وبدأت تويتر بإرسال رسائل بالبريد الإلكتروني والإشعارات داخل التطبيق إلى الحسابات المعرضة لخطر فقدان شارة التحقق لإبلاغهم بالتغييرات التي يجب إجراؤها لتجنب الإزالة التلقائية لشارة التحقق الزرقاء.

وتقول تويتر: إنها لا تخطط لإزالة الشارة التي تم التحقق منها تلقائيًا من الحسابات غير النشطة للأشخاص الذين لم يعودوا يعيشون، وتعمل الخدمة على بناء طريقة لإحياء ذكرى هذه الحسابات في عام 2021.