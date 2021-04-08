عناكب غريبة تكونت من بخار ثاني أكسيد الكربون على سطح المريخ!

“عناكب من المريخ” لم تعد مجرد اسم لفرقة ديفيد باوي في السبعينيات، بل هي اللقب الذي يطلق على التكوينات الغامضة على سطح المريخ التي تشبه العناكب السوداء المخيفة.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” وجاء فيه…

تمت ملاحظة “araneiformis” (والتي تعني تشبه العناكب باللاتينية ) لأول مرة منذ 20 عاماً ، لكن علماء الفلك توصّلوا أخيراً أنها ناتجة عن بخار ثاني أكسيد الكربون الذي يهرب من الشقوق في الجليد القطبي في الربيع.

تمكن الباحثون من تثبيت هذه الفرضية المشتبه بها منذ فترة طويلة من خلال إعادة تهيئة الظروف من سطح المريخ في جهاز محاكاة.

عبر خفض ورفع كتل الجليد الجاف، المصنوعة من ثاني أكسيد الكربون المجمدة بشكل أساسي، على أسرة من الحصى ، لاحظوا ظهور نفس الأنماط المغزلية على السطح.

عندما يصل ضوء الشمس من خلال الجليد الشفاف الذي يغطي أقطاب المريخ كل ربيع ، فإنه يسخن الصخور الرخوة أدناه مما يؤدي إلى تراكم الضغط.

يؤدي هذا الضغط إلى تكسير الجليد وتبخر ثاني أكسيد الكربون للهروب بقوة، وتفجير الرمال والحصى في الهواء.

ثم تستقر المادة الحبيبية فوق الجليد بأشكال تشبه أغصان الأشجار أو أرجل العنكبوت المغزلي.

إنّ الضغط قوي جداً لدرجة أن ثاني أكسيد الكربون يتسامى بالفعل ، أو ينتقل مباشرة من مادة صلبة مجمدة إلى بخار.

وقالت لورين ماكيون، الباحثة في الجامعة المفتوحة والمؤلفة الرئيسية لدراسة نشرت في Scientific Report : “لقد تم التقاط أشكال Araneiforms بواسطة القمر الاستطلاعي Mars Reconnaissance Orbiter والأقمار الصناعية الأخرى، وقد تم قبول النظرية القائلة بأنها ناجمة عن هروب ثاني أكسيد الكربون لأكثر من عقد من الزمان”.

وأضافت: “لكن حتى الآن ، تم تأطيرها في سياق نظري بحت”.

لاختبار النظرية ، أعادت ماكيون وزملاؤها من أيرلندا والمملكة المتحدة إنشاء الضغط الجوي المريخي في غرفة محاكاة المريخ في الجامعة المفتوحة في ميلتون كينز ، إنجلترا.

قاموا بحفر ثقوب في كتل من الثلج الجاف ، الشكل الصلب لثاني أكسيد الكربون ، وعلقوها فوق أسرة من حبيبات مختلفة الحجم.

تم تخفيض الضغط في الغرفة ليتناسب مع ذلك الخاص بالغلاف الجوي على سطح المريخ ، ثم تم خفض الجليد الجاف على السطح الرملي.

عندما وصلت الكتلة إلى السطح ، تحول ثاني أكسيد الكربون مباشرة من مادة صلبة إلى غاز وهرب البخار من خلال الفتحة.

في كل تجربة، عندما تم رفع الكتلة ، تم ترك نمط العنكبوت وراءها.

وأفاد المؤلفون أنه كلما كانت الرواسب المستخدمة أدق ، زادت الفروع التي كانت عليها الأنماط.

وقالت ماكيون: “تظهر التجارب مباشرة أن أنماط العنكبوت التي نلاحظها على المريخ من المدار يمكن نحتها عن طريق التحويل المباشر للجليد الجاف من صلب إلى غاز”.

لم يتمّ العثور على Araneiforms ، والتي يمكن أن تمتد إلى 3300 قدم ، في أي مكان على الأرض.

ويعود السبب في ذلك إلى أن ثاني أكسيد الكربون على كوكبنا أقل بكثير: فالغلاف الجوي على المريخ يزيد عن 95 في المائة من ثاني أكسيد الكربون، والذي يضم أيضاً الكثير من الجليد والصقيع الذي يتشكل عند أقطاب المريخ في فصل الشتاء.

وصفت ماكيون الاكتشاف بأنه “مثير” ، لأن العلماء بدأوا أخيراً في فهم المزيد حول كيفية تغير سطح المريخ في كل موسم.

يمكن أن تكون النتائج مفيدة أيضاً لناسا، التي استهدفت البعثات البشرية إلى المريخ في 2030.

وقالت ماري بورك ، أخصائية الجيومورفولوجيا في ترينيتي التي أشرفت على البحث: “يدعم هذا العمل المبتكر الموضوع الناشئ المتمثل في أن المناخ والطقس الحاليين على سطح المريخ لهما تأثير مهم ليس فقط على العمليات السطحية الديناميكية ، ولكن أيضاً لأي استكشاف روبوتي و/أو بشري مستقبلي للكوكب”.