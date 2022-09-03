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عندما تخونك ذاكرتك.. ميزة جديدة من "واتساب"!

منذ 3 دقائق
واتساب

واتساب

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ضمن مساعي تطبيق التواصل الفوري “واتساب” لتقديم ميزات إضافية تهدف إلى تسهيل الاستخدام وجعله أكثر مرونة، يبدو أنك ستكون قادرا على الوصول إلى الرسائل غير المقروءة التي خانتك ذاكرتك بالعودة إليها.

هذه الميزة، التي تم الحديث عنها خلال تحديثات يونيو الماضي، أصبحت اليوم متاحة للمستخدمين لتسهيل الوصول إلى الرسائل غير المقروءة بشكل فعلي.

وأصبح الآن تطبيق “واتساب” على نظام” آي أو أس”، وإصدار “الويب”، وذلك عبر بفلتر جديد يقع إلى جانب شريط البحث في الأعلى، سيعرض الدردشات غير المقروءة.

وتنضم الميزة الجديدة إلى عوامل فلترة الوسائط الحالية مثل الصور وملفات “GIF” والروابط ومقاطع الفيديو والمستندات والصوت.

ومن المتوقع بحسب موقع “بي بوم”، أن يصل الفلتر الجديد إلى الأجهزة التي تدعم نظام “أندرويد”، بشكل تدريجي.

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