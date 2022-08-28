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عن طريق الذكاء الاصطناعى.. شركة ناشئة تهدف إلى التنبؤ بحوادث العمل قبل وقوعها

منذ 41 دقيقة
الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي

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جمعت شركة ناشئة 18 مليون دولار، تقوم باستخدم رؤية الكمبيوتر ومنصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، لالتقاط المخاطر المحتملة قبل أن تتصاعد إلى مشكلات أكثر خطورة للمساعدة في الحفاظ على سلامة الأشخاص أثناء العمل، وتهدف شركة “Protex AI” التي تتخذ من دبلن مقراً لها، إلي جعل المستودعات ومواقع البناء أماكن أكثر أمانًا للعمل والتي أسسها الرئيس التنفيذي”Dan Hobbs” و “CTO Ciarán O”، وفقاً لصحيفة businessinsider.

وقال هوبز: عادة ما يتم تنفيذ إجراءات السلامة في مثل هذه المواقع بطريقة يدوية “فائقة التفاعل”، مما يؤدي إلى سيناريوهات حيث لا يتم تحديد المخاطر والقضايا الأخرى إلا بعد إصابة شخص ما أو وقوعه في حادث، وأشار: “ما نفعله في Protex هو أننا ننظر إلى السلوكيات التي تؤدي إلى تلك الحوادث التي تحدث كثيرًا أكثر من الحوادث الفعلية نفسها، ونمنع هذه الحدوث بدلاً من انتظار وقوع الحوادث في المقام الأول “.

وأضاف هوبز: تم دمج منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ”Protex” المستخدمة حاليًا من قبل متاجر التجزئة البريطانية Marks & Spencer في شبكات الدوائر التلفزيونية المغلقة الحالية في الموقع، مما يحول الكاميرات إلى آلات ذكية يمكنها اكتشاف المخاطر وتنبيه فرق السلامة إليها.

قال هوبز: إن الشركات التي تختار الدفع سنويًا مقابل برامجها يمكنها اختيار تصميم النظام الأساسي لاكتشاف الأسباب المحتملة للحوادث الخاصة بمواقعها.

وجمعت الشركة الناشئة، التي شاركت في برنامج Y-Combinator الصيفي في عام 2021، 18 مليون دولار في جولة من السلسلة A بقيادة Notion Capital، بتمويل إضافي من Firstminute Capital والداعمين الاستراتيجيين مثل شركة الخدمات اللوجستية المدعومة من SoftBank Flexport.

وأثيرت بعض المخاوف بشأن المخاطر على الخصوصية التي تشكلها الرؤية الحاسوبية القائمة على الذكاء الاصطناعي، وأشار هوبز إلى إن قواعد القانون العام لحماية البيانات في أوروبا جعلت الحفاظ على الخصوصية موضوعًا مهماً في العالم الصناعي في أوروبا، وتصف Protex نظامها بأنه “يحافظ على الخصوصية”.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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