عودة خدمات غوغل بعد انقطاع لفترة قصيرة

قال موقع داون ديتكتور الإلكتروني، الذي يرصد حالات انقطاع خدمات الإنترنت، إن خدمات محرك البحث غوغل المملوك لشركة ألفابت تعود للعمل على ما يبدو بعد أن واجهت تعطيلات عالمية قصيرة في وقت متأخر من مساء الاثنين.

وانخفضت تقارير انقطاع الخدمة إلى أقل من 500 في الولايات المتحدة، وفقا لموقع داون ديتكتور، الذي يجمع تقارير من عدد من المصادر.

وفي ذروة انقطاع الخدمة، أشار أكثر من 30000 تقرير لمستخدمين إلى وجود مشكلات في الدخول على خدمات غوغل في الولايات المتحدة وحدها، حتى الساعة 0130 بتوقيت جرينتش.

وذكر داون ديتكتور أن ما يقرب من 5900 مستخدم أبلغوا عن مشاكل في اليابان، مضيفا أنه تم رصد اضطرابات أيضا في كندا وأستراليا.

ولم ترد غوغل على الفور على طلب من رويترز للتعليق.

أعطال تضرب خوادم غوغل

على خلفية موجة الحر الشديدة التي تضرب أوروبا، ضربت أعطال متكررة وغير معتادة الأسبوع الماضي، خوادم الخدمات السحابية لشركتي ”غوغل“ و“أوراكل“ في بريطانيا.

ونقل موقع ”ذا فيرج“ التقني، بيانا صادرا عن خدمة ”جوجل كلاود“، يوم الأربعاء، جاء فيه أن الأخيرة ”لاحظت فشل عمل بعض الخوادم بأحد مراكز البيانات المملوكة لها بالمملكة المتحدة“.

وبحسب البيان، تعود الأعطال إلى ”فشل جزئي في سعة الخوادم، جراء فشل نظام تبريدها في ظل موجة الحر الشديدة، ما أدى إلى إنهاء عملها، وفقدان الاتصال بأجهزة مجموعة من عملاء غوغل“.

وأضاف البيان أنه ”على أثر ذلك، اضطرت الشركة إلى إيقاف تشغيل بعض أجهزتها لمنع تكرار الضرر.

من جانبها، بعثت ”أوراكل“ رسالة إلى عملائها تشير بشكل مباشر إلى أن ”درجات الحرارة غير المسبوقة“ في المملكة المتحدة تسببت بانقطاع في خدماتها السحابية.