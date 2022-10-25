عودة خدمة واتساب بعد عطل لعدة ساعات

عادت خدمة واتساب إلى طبيعتها بعد عطل لعدة ساعات عتسبب فى شلل للكثير من القطاعات حول العالم.

وكانت شبكة التراسل العالمية واتساب، قد أكدت حدوث عطل فى أكبر شبكة تراسل فى العالم والذى أدى إلى حالة شلل للكثيرين من المعتمدين على التطبيق حول العالم لاسيما فى قطاعات الأعمال.

وقال المتحدث باسم واتساب، فى رد أرسلته شركة ميتا المالكة للتطبيق، “نحن على علم بأن البعض يواجهون حاليًا صعوبات في إرسال الرسائل على تطبيق واتساب”، “نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.

وتعرض تطبيق واتساب لعطل مفاجئ، تسبب في قطع الخدمة عن المستخدمين في مناطق مختلفة حول العالم.

وأبلغ مستخدمون حول العالم عن تعطل خدمة واتساب، مشيرن إلى أنهم غير قادرين على إرسال أو استلام أي رسائل، الثلاثاء.

يذكر أن تطبيق واتساب مملوك لشركة ميتا، ولديه أكثر من ملياري مستخدم حول العالم.