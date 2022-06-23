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عيبٌ في العجلات.. تويوتا تتخذ قرارًا عاجلًا بشأن سيارتها الكهربائية

منذ 10 دقائق
شركة تويوتا الكهربائية

شركة تويوتا الكهربائية

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أعلنت شركة تويوتا موتور لصناعة السيارات أنها ستستدعي 2700 سيارة (إي.في)، أول سيارة كهربائية تنتجها بأعداد كبيرة للسوق العالمي، بسبب خطر يتمثل في احتمال انفصال العجلات.

وقدمت تويوتا، كبرى شركات السيارات في العالم من حيث المبيعات، طلب استدعاء السيارات الرياضية (بي.زد.4إكس) لوزارة النقل اليابانية. وقالت الشركة إن 2200 سيارة من بين 2700 كانت مخصصة لأوروبا فيما كانت 260 سيارة مخصصة للولايات المتحدة و20 إلى كندا و110 إلى اليابان.

كما أشارت شركة “سوبارو” الى أنها استدعت من السوق العالمية نحو 2600 سيارة (سولتيرا)، أولى سياراتها الكهربائية بالكامل التي تنتجها بالاشتراك مع تويوتا، للسبب نفسه.

وقالت هيئة تنظيم السلامة في اليابان إن المنعطفات الحادة والكبح المفاجئ ربما يتسببان في فك مسامير العجلات، مما يزيد من خطورة انفصال العجلات عن المركبة، مضيفةً أن لا علم لها بأي حوادث نتجت عن هذا العيب. ونصحت السائقين بالتوقف عن استخدام المركبة لحين اتخاذ إجراء إصلاحي “دائم”.

الى ذلك، لفت متحدثون باسم الشركتين الى أنه لم يتم بعد تسليم العملاء أي من السيارات المطلوب سحبها في اليابان لأنها كانت مخصصة لاختبارات القيادة والعرض.

وقالت تويوتا على موقعها الإلكتروني: “نعتذر بحق عن أي إزعاج سببه لكم هذا الأمر… سنقوم بإصلاح (العيب) في أسرع وقت ممكن لكننا نتحقق من التفاصيل”.

في السياق، ذكر متحدث باسم تويوتا أنه لم يُستدعَ كل الطرز، لكنه رفض الكشف عن عدد الطرز المطلوب سحبها.

    المصدر :
  • رويترز

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