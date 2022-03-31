عينها على الصين.. “آبل” تدرس توسيع قائمة الموردين لرقائق الذاكرة

تدرس “آبل” إمكانية الحصول على رقائق الذاكرة لجوالاتها من الصين، وذلك حسبما ذكرت مصادر لوكالة “بلومبيرغ”.

وأوضحت المصادر أن الشركة التقنية الأمريكية تختبر رقائق الذاكرة “NAND” من “يانجنتسي ميموري” Yangtze Memory المملوكة من قبل “تسينغوا يوني جروب” Tsinghua Unigroup.

وأضافت أن “آبل” تدرس توسيع قائمة الموردين التي تضم بالفعل “ميكرون تكنولوجي” و”سامسونج إلكترونكس”، بعدما فقدت اليابانية “كيوكسيا هولدينجز” جزءًا من الإنتاج بسبب التلوث في فبراير.

ولا تزال “آبل” حريصة على تنويع شبكتها وتعويض خطر حدوث مزيد من الاضطراب الناجم عن الوباء وأزمة الشحن.

إحصائيات

يشار إلى أن شركة آبل تصدرت مبيعات سوق الهواتف الذكية في العالم في الربع الأخير من 2021، بحصدها لنسبة 22% منها، ومن بعدها جاءت سامسونج، بنسبة 20%.

ثم ماركة شاومي الصينية في المركز الثالث باستحواذها على نسبة 12% من مبيعات سوق الهواتف الذكية على مستوى العالم، من بعدها أوبو بنسبة 9%، ثم فيفو بنسبة 8%.

وحسب “كاناليس Canalys”، فإن ما ساعد أبل على تحقيق هذه النسبة ختام العام الماضي، طرحها لهاتف آيفون 13 الجديد بأسعار مخفضة للسوق الصينية.