الخميس 2 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 27 أكتوبر 2022 |
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غرامة مالية على ميتا لانتهاكها قوانين تمويل الحملات الانتخابية

منذ دقيقتين
شعار شركة "ميتا"

شعار شركة "ميتا" (رويترز)

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تعرضت شركة ميتا، الشركة الأم لـ«فيسبوك»، لغرامة قدرها 24.7 مليون دولار، الأربعاء، بعد أن وجد قاضٍ في واشنطن أن شركة التكنولوجيا العملاقة انتهكت عمداً قوانين الكشف عن تمويل الحملات الانتخابية في الولاية 822 مرة.

وجاء في بيان صادر عن المدعي العام في واشنطن بوب فيرغسون ونقله موقع “أكسيوس” الإخباري الأميركي، أن الغرامة تمثل أكبر عقوبة على تمويل الحملات الانتخابية في أي مكان في البلاد على الإطلاق، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وقال متحدث باسم «ميتا» إن الشركة تقيّم خياراتها وامتنع عن الإدلاء بمزيد من التعليقات.

كما أعلنت ميتا، الخميس، أن إيراداتها انخفضت للربع الثاني على التوالي؛ حيث تلقت ضربة من انخفاض إيرادات الإعلانات.

وانخفضت إيرادات الربع الثالث بنسبة 4 في المائة على أساس سنوي إلى 27.7 مليار دولار، في حين انخفضت الأرباح بنسبة 52 في المائة إلى 4.4 مليار دولار.

وقالت ميتا إن 2.93 مليار شخص يستخدمون في المتوسط إحدى منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، التي تشمل «إنستغرام» و«ماسنجر» و«واتساب»، كل يوم، بزيادة قدرها 4 في المائة على أساس سنوي.

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