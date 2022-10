غرامة مالية على ميتا لانتهاكها قوانين تمويل الحملات الانتخابية

تعرضت شركة ميتا، الشركة الأم لـ«فيسبوك»، لغرامة قدرها 24.7 مليون دولار، الأربعاء، بعد أن وجد قاضٍ في واشنطن أن شركة التكنولوجيا العملاقة انتهكت عمداً قوانين الكشف عن تمويل الحملات الانتخابية في الولاية 822 مرة.

وجاء في بيان صادر عن المدعي العام في واشنطن بوب فيرغسون ونقله موقع “أكسيوس” الإخباري الأميركي، أن الغرامة تمثل أكبر عقوبة على تمويل الحملات الانتخابية في أي مكان في البلاد على الإطلاق، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

Interestingly, the second largest campaign finance penalty ever is $9 million, which we secured against GMA this year.

Special interests may be able to skirt campaign finance laws in most states with a slap on the wrist.

Not in Washington. https://t.co/MvPaZ4DpK0

— Bob Ferguson (@BobFergusonAG) October 27, 2022