الثلاثاء 3 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 27 ديسمبر 2022 |
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غوغل.. الصحة في مقدمة عمليات البحث عام 2022 و"كوفيد-19" غائب

منذ ساعة واحدة
شعار غوغل

شعار غوغل

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أصدرت “غوغل” في ديسمبر قائمتها السنوية لأكثر الكلمات والمصطلحات بحثا وإثارة لاهتمام مستخدمي الإنترنت في أنحاء العالم عام 2022، حسبما نقلت RT.

ولاحظت غوغل أن اهتمام المستخدمين بموضوع “كوفيد-“19، انخفض رغم أنه حظي باهتمام كبير في العام الماضي.

وركّزت عمليات البحث بدلا من ذلك على التعافي الجسدي والعقلي، وكيفية التعامل مع مشكلات مثل القلق والاكتئاب، واضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، واضطراب الوسواس القهري.

وكانت “تمارين رفع الوزن” و”تمارين تحسين الصحة العقلية” من بين عمليات البحث الصحية الشائعة، وذلك بسبب أنها لا تحتاج إلى معدات باهظة الثمن.

وكثيرا ما تساءل مستخدمو “غوغل” عن “كيفية التعامل مع التوتر”، و”كيفية إيقاف نوبات الهلع”، و”كيفية علاج الاكتئاب”، وغيرها.

وتم البحث أيضا عن ممارسات الصحة العقلية لصغار السن، مع البحث عن تمارين التنفس للأطفال.

ووفقا للبيانات، استمرت البحث عن موضوعات الصحة العقلية والجسدية عبر الإنترنت.

وكانت عمليات البحث تتمحور حول الكتب والمدوّنات الصوتية التي تهدف إلى تحسين الصح.

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