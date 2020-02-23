تكنولوجيا وعلوم

“غوغل” تتجسس على الأطفال داخل فصولهم الدراسية

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كشفت دعوى قضائية أمريكية أن شركة “غوغل” الأمريكية تتجسس على الأطفال داخل فصولهم الدراسية.

وقال موقع “تايمز نيوز ناو” إن النائب العام في ولاية “نيو مكسيكو” الأمريكية، هيكتور بالديراس، اتهم “غوغل” بالتجسس على الأطفال داخل فصولهم الدراسية.

ويأتي الاتهام الأمريكي، بعد تدقيق واسع النطاق على “غوغل” من تحالف ضم 50 مدعيا عاما من جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضحت لائحة الاتهام أن “غوغل” استغل تطبيقاته ومنتجاته التعليمية مثل “كروم بوكس” للتجسس على الأطفال وعائلاتهم.

وأضافت لائحة الاتهام “لا يمكن المبالغة، فغوغل لم تكن تراقب الأطفال في مدارسهم ومنازلهم وعلى هواتفهم، ولكن كل ذلك يتم من دون علم أو إذن من آبائهم”.

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ووفق الدعوى القضائية، شاركت “غوغل” في جمع المعلومات الشخصية من خلال تطبيقاتها التعليمية، وتمكنت من الوصول إلى تلك المعلومات عبر تطبيقات “جي سيوت فو إيديوكيشن” و”مستندات غوغل” وتطبيق البريد الإلكتروني “جيميل” وتقويم غوغل.

وأشارت الدعوى إلى أن أكثر من 90 مليون طالب ومعلم وقعوا ضحية تـطبيقات “غوغل”، وتم جمع معلومات من أكثر من 25 مليون طالب ومعلم عبر أجهزة “كروم بوك” والحواسيب المحمولة “لابتوب” التي تعمل بنظام تشغيل “كروم”.

ورفضت “غوغل” التعليق على تلك الاتهامات، ولكنها قالت إن فريقها القانوني يدرس الاتهامات للرد عليها بصورة رسمية.

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