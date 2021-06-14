غوغل تتيح Workspace لجميع المستخدمين

تضيف شركة غوغل بعض الميزات الجديدة مثل سلاسل الرسائل المحسّنة، والمزيد من ردود أفعال الرموز التعبيرية، وأدوات الإشراف، والمساحات القابلة للاكتشاف.

تعد غوغل بأنها تطلق واجهة مستخدم مبسطة ومرنة للمساحات هذا الصيف.

تطلق الشركة فئة جديدة تسمى Google Workspace Individual بسعر 9.99 دولارات شهريًا، التي تمنح المستخدمين المزيد من أدوات مساحة العمل دون مطالبتهم بإعداد مجالهم الخاص أو عنوان بريد إلكتروني مخصص.

قدمت غوغل أيضًا تاريخًا لميزة Companion Mode، التي تشجع الأشخاص في غرفة الاجتماعات على تشغيل كاميراتهم أيضًا حتى لا يشعر العاملون عن بعد بأنهم مهملون.

يجب أن يتم طرح ميزة Companion Mode في شهر سبتمبر للحواسيب المكتبية وقريبًا للأجهزة المحمولة.

وقالت غوغل أيضًا: إنها تقدم تطبيق ويب تقدمي لـ Google Workspace في شهر ايلول.

من الناحية النظرية، قد يسهل ذلك على مستخدمي جي ميل الحصول على بريدهم الإلكتروني وتطبيقات جوجل الأخرى وكأنها تطبيقات سطح مكتب فعلية وليس مجرد علامات تبويب في المتصفح.

وتم تحديث Workspace بسرعة على مدار الأشهر القليلة الماضية، وهي إشارة ربما إلى أن الشركة تنوي التنافس بجدية مع مايكروسوفت.

وتتجاوز إستراتيجية غوغل مجرد تحسين منتجاتها، بل إنها تكاملها معًا بشكل أكثر إحكامًا.

ويجد مستخدمو جيميل قريبًا مطالبات لتجربة منتجات Workspace الأخرى. ومن المؤكد أن وضع أزرار Chat و Meet و Rooms (التي ستصبح قريبًا المساحات) في الجزء السفلي من تطبيق البريد الإلكتروني الأكثر شيوعًا في العالم يزيد من الاستخدام، وذلك بحسب “البوابة العربية للاخبار التقنية”.