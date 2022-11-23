غوغل تخص أندرويد بميزة جديدة.. اليكم تفاصيلها

تحاول “غوغل” بشكل مستمر زيادة مستويات الأمان المرتبطة بتطبيقاتها، حيث دعت مستخدمي أجهزة “أندرويد”، للتحقق من ميزة خاصة يمكن أن توفر لهم ذلك.

الميزة المتاحة بشكل مجاني على هواتف “أندرويد”، يمكن أن تساعد في تخليص المستخدمين من هجمات الاختراق المدمرة.

وبحسب صحيفة “الصن” البريطانية، تسمى هذه الميزة “غوغل بلي بروتيكت”، وتعمل من خلال متجر “غوغل بلي” الرسمي.

ما آلية عمل “غوغل بلي بروتيكت”؟

1- تفحص الميزة التطبيقات والأجهزة بحثا عن أي سلوك ضار.

2- تعمل الميزة على تعطيل أو إزالة التطبيقات الضارة.

3- ترسل تنبيهات الخصوصية حول التطبيقات التي يمكنها استخدام الأذونات للوصول إلى بياناتك الشخصية.

4- تعيد تعيين أذونات التطبيق لحماية الخصوصية.

كيف نتحقق من أن الميزة تعمل؟

1- افتح تطبيق “غوغل بلي”، ثم انقر فوق أيقونة ملف التعريف الخاص بك في الجزء العلوي الأيمن.

2- انقر على الإعدادات، ثم تأكد ما إذا كان جهازك مدعوم بالميزة، وإذا كان كذلك اضغط على زر تفعيلها.