غوغل تخطط لتوجيه ضربة موجعة لـ"سامسونغ وهواوي"

تختبر شركة “غوغل” الأمريكية هاتفا ذكيا قابلا للطي باسم “باسبورت”، وفقا لما كشفت تسريبات تقنية.

ووفق التسريبات، فإن هاتف “غوغل” القابل للطي، سيدعم نظام التشغيل المستقبلي “آندرويد 12”.

وحسبما نقل موقع “ذا فيرج” المتخصص بالأخبار التقنية، فإن “باسبورت” سيدعم شاشتين، تتعطل إحداهما عن طي الهاتف.

وأكدت التسريبات أن “غوغل” ستطرح هاتفها الجديد خلال العام الحالي، وسيدمج شاشة عرض “أوليد”، قياسها 7.6 إنشات.

ولم تذكر التسريبات أي تفاصيل تقنية تتعلق بالهاتف الجديد، إلا أن بعضها تحدث عن دعم الجهاز للاتصال بشبكات الجيل الخامس.

ويتوقع أن ينافس هاتف “غوغل” عددا من الأجهزة المماثلة القابلة للطي والتي تنتجها شركات مثل “سامسونغ” و”هواوي”.

منافسة آيفون 13

وكانت مواقع تقنية كشفت عن قيام “غوغل” باختبار هاتفا جديدا يتمتع بمواصفات مميزة، تجعله منافسا قويا لهاتف “أبل” من نوع “آيفون 13”.

وتعمل “غوغل” على اختبار هاتفها الجديد والذي لم تكشف عن موعد إطلاقه، من نوع “بيكسل 6”.

وحسبما ذكر موقع “تك رادار” المتخصص بالأخبار التقنية، فإن “بيكسل 6” سيجمع بين لونين معا في الجهاز، وسيكون له إصدار مشتق منه وهو “بيكسل 6 برو”.

وسيحتوي “بيكسل 6 برو” على ثلاث كاميرا، بينما سيدمج “بيكسل 6” كاميرتين فقط، وفق ما نقلت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.