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غوغل تخطط لوقف تطبيق رسائلها على أجهزة أندرويد

21 - يناير - 2021
أندرويد

أندرويد

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كشفت تقارير تقنية ، أن شركة ”غوغل“ تخطط لإيقاف تطبيق الرسائل الخاص بها عن العمل على أجهزة ”أندرويد“ غير المعتمدة، في نهاية آذار/مارس 2021.

وستفقد الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد غير المدعوم، إمكانية الوصول إلى تطبيق ”غوغل ماسج“ اعتبارًا من 31 آذار/مارس، مثلما يحدث مع أحدث الأجهزة من هواوي.

ووفقًا لتقرير ”xda-developers“، تم اكتشاف هذه الرسالة في كود تطبيق ”غوغل ماسج“ إصدار 7.2. 203، حيث وُجد سطر في الكود يقول حرفيًا ما يلي:“ستتوقف الرسائل عن العمل على الأجهزة غير المعتمدة، في 31 مارس ”.

وهذه الأجهزة لا تقوم بتثبيت تطبيقات وخدمات ”غوغل“ الرئيسة، لكن غالبًا ما تقدم الشركات المصنعة لها إرشادات للمستخدمين حول كيفية تثبيت تطبيقات غوغل بشكل مستقل.

إلى ذلك، فإن ”غوغل“ تحارب بنجاح مثل هذه الممارسات، ومع ذلك، فقد تم تجاوز حظر رسائل غوغل حتى الآن،، ويمكن للمستخدمين بسهولة استخدام هذا التطبيق، بما في ذلك على الهواتف الذكية غير المعتمدة، بما في ذلك هواوي المحظورة.

ولكي يتم اعتبار جهاز أندرويد رسميًا، يجب أن تعتمده ”غوغل“ قبل الإصدار، حيث يُسمح للأجهزة المعتمدة بتثبيت مجموعة أدوات ”Google Suite“ مسبقًا، بما في ذلك الخدمات المهمة مثل خدمات غوغل بلاي.

مع العلم أن أحد الأسباب المحتملة للتغيير هو الإضافة الأخيرة للتشفير من طرف إلى طرف إلى ”غوغل ماسج“.

يشار إلى أن ”غوغل“ أكدت، العام الماضي، عدم استخدام خدمات ”Sideloading“ التحميل غير القانوني“ لمالكي هواتف هواوي، وأكدت أيضًا أن الأجهزة ”غير المدعومة“ قد تكون عرضة لاختراق الرسائل المشفرة على هذه الأجهزة.

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