“غوغل” تدفع لك وقود سيارتك دون النزول منها

تستمر عملاقة التكنولوجيا الأمريكية شركة غوغل في رفع مستوى ذكاء مساعدها الذكي ، من خلال إضافة العديد من الميزات والتقنيات المتميزة، والتي أبرزها إمكانية دفع مقابل وقود سيارتك دون النزول منها.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع “أندرويد هيدلاين” أن غوغل ستتيح لك قريبا دفع مقابل الوقود الخاص بسيارتك من خلال مساعد غوغل.

وتم الكشف عن الميزات الجديدة من خلال سلسلة من التعليمات البرمجية، التي أطلقتها غوغل في تطبيق مساعد غوغل الذكي. ومع ذلك، لا يوجد تأكيد رسمي من غوغل حتى الآن، حول تلك التحديثات.

ومن المتوقع أن تدعم غوغل تلك التقنيات الجديدة على كل الهواتف الذكية العاملة بنظام تشغيل “أندرويد”.

وأكد التقرير أن مساعد غوغل الذكي سيسمح لمستخدميه بالدفع مقابل أوامر صوتية مدعومة بشفرة الصوت الخاصة به.

وعند الوصول إلى موقع محطة الوقود، سيظهر للمستخدم إمكانية دفع ثمن الوقود عن طريق تطبيق “غوغل باي”، ما سيسمح له بالدفع عن طريق الأوامر الصوتية.