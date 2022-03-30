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غوغل تستخدم الذكاء الاصطناعي للحدّ من ظاهرة الانتحار

منذ 10 ساعات
شعار غوغل

شعار غوغل

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شاركت عملاق التكنولوجيا والبرمجيات الأمريكية “غوغل”، معلومات جديدة عن كيفية استخدام أنظمة ذكاء صناعي متطورة جدا، لمنع الانتحار والعنف المنزلي.

ووفقا لموقع “ماشبل”، سيعرض محرك بحث غوغل معلومات بها تفاصيل حول كيفية طلب المساعدة، عندما يبحث الأشخاص عن عبارات تتعلق بالانتحار أو العنف المنزلي.

وستظهر “صناديق” على الشاشة، بها أرقام الهواتف والموارد الأخرى المختصة بالمساعدة لمنع الانتحار، في دولة محددة، بالشراكة مع منظمات محلية وخبراء، عندما يشعر المحرك بأن المستخدم لديه نزعة انتحارية.

وبفضل أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة، قد يعرف المحرك أن بحث المستخدم مرتبط بالانتحار، وسيظهر المعلومات هذه، دون توجيه بشري.

ويقدم موقع غوغل مثالا على ذلك في أستراليا، حيث قد يبحث الأشخاص الذين يفكرون في الانتحار عن “النقاط الساخنة للانتحار في سيدني”، وسيكشف غوغل أن ما يبحث عنه المستخدمين حقا هو مناطق للقفز في سيدني، وسيقوم بعرض الأرقام والمعلومات للمساعدة فورا.

وكذلك قد تحتوي عمليات البحث الطويلة والمعقدة حول العلاقات، على معلومات تشير إلى تعرض الشخص للإساءة المنزلية.

وطورت غوغل الآن الذكاء الاصطناعي لفهم الشخص الذي يبحث في معلومات عن العلاقات الشخصية، والذي قد يكون تعرض لعنف منزلي، دفعه لإجراء هذا البحث.

وسيقوم غوغل بنشر معلومات للمساعدة، وأرقام منظمات لحماية المستضعفين من العنف المنزلي، وفقا “لماشبل”.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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