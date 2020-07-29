غوغل تسعى للسيطرة على هواتف سامسونغ

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كشفت وسائل إعلام عن مفاوضات بين شركتي غوغل الأمريكية وسامسونغ الكورية يتيح استخدام منتجات غوغل بشكل أكبر على هواتف سامسونغ .

تجري شركة التكنولوجيا الأمريكية جوجل مفاوضات مع شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية سامسونج إلكترونيكس من أجل عقد اتفاق رئيسي يتيح لتطبيقات ومنتجات جوجل وجودا أقوى على الهواتف الذكية التي تنتجها سامسونج.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء إنها اطلعت على مراسلات تتعلق بالمفاوضات وتشير إلى أن المحادثات تتضمن منح جوجل المزيد من السيطرة على أعمال البحث على أجهزة سامسونج في العالم.

وتعتبر سامسونج أكبر منتج للهواتف الذكية على مستوى العالم حيث وصلت مبيعاتها في العام الماضي إلى نحو 300 مليون جهاز.

ونقلت بلومبرج عن أحد المصادر المطلعة القول إنه في حين تستخدم هواتف جالاكسي التي تنتجها سامسونج نظام التشغيل أندرويد الذي تطوره جوجل، فإن الاتفاق المنتظر سيضمن أيضا تواجد تطبيق المساعد الرقمي والمتجر الإلكتروني بلاي ستور على هذه الأجهزة.

وسيتيح هذا الاتفاق لعملاق الإنترنت الأمريكي الوصول اليومي إلى مستخدمي أجهزة سامسونج بصورة أكبر، وسيعني أيضا أن خدمات الأجهزة المحمولة الخاصة بالشركة الكورية الجنوبية مثل المساعد الرقمي بيكسباي سيكون اقل ارتباطا بأجهزتها.

وبحسب بلومبرج فإن هذا الاتفاق سيكون بمثابة استسلام من جانب سامسونج لكن تراجع مبيعاتها خلال العام الحالي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد جعلها في حاجة إلى زيادة إيراداتها وأضعف موقفها التفاوضي مع جوجل.