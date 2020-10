غوغل تشن حملة واسعة على التطبيقات الخاصة بالأطفال

حملة شرسة تقودها عملاقة التكنولوجيا “غوغل” لحماية الطفولة من التطبيقات التي تستهدف الأطفال وتجمع المعلومات عنهم من خلال متجرها “غوغل بلاي” عبر أجهزتهم الذكية، متهمة التطبيقات بانتهاك خصوصية الأطفال .

وأفاد موقع “تيكرانش” التقني أن “غوغل” حذفت تطبيقات الأطفال “princess Salon” و”Number Coloring and Cats & Cosplay”، إلى جانب إلى جانب تطبيقات أخرى حصدت أكثر من 20 مليون تحميل من متجر “غوغل بلاي ستور”.

واكتشف مجلس المحاسبة الرقمية الدولي أن تلك التطبيقات المحذوفة تنتهك سياسات جمع البيانات في “غوغل”، ولم تكن الشفرة الخاصة بالتطبيق هي التي أدت إلى حذفها، بل كانت الأطر التي تدعمها، وهي مشكلة رئيسية للتطبيقات التي تستهدف جمهور ما قبل المراهقة.

3 popular #Android apps aimed at children were found to be violating Google's #data collection policies—on the #GooglePlay app store. Princess Salon, Number Coloring, and Cats & Cosplay have since been taken down. Familiar with these apps?https://t.co/0HKl6lZbNX via @TechCrunch

— Avast (@avast_antivirus) October 26, 2020