غوغل تضيف ألوانًا جديدة إلى Android 12

كشفت تقارير تقنية أن عملاق التقنية الأمريكي، شركة غوغل تستعد لطرح إصدار جديد من نظام Android 12، بألوان جديدة، تسمح للمستخدمين باختيار ألوانهم المفضلة من أي مصدر.

تم تسريب تفاصيل صغيرة حول الجيل الجديد من أندرويد في الأسابيع الماضية، لكن مؤخرًا، نشرت تقارير جديدة ما سيجلبه الإصدار النهائي من أندرويد 12 من ألوان وسمات جديدة لإضفاء السطوع على هاتفك.

ووفقًا لتقارير موقعي SlashGear و9to5Google، فقد قامت غوغل بتزويد الأندرويد الجديد بسمات لونية مماثلة لتلك الموجودة بخط إنتاج هواتف بيكسل، كما تمت مشاركة تفاصيل حول ميزة أخرى، وهي ميزة الوضع المظلم الذي يقلل من إجهاد العين، حيث يخطط عملاق البحث الآن لتطبيق نظام سمات ألوان أكثر شمولًا بنظامه يسمح لك ”بإعادة تلوين“ واجهة المستخدم.

وبينت المعلومات المنقولة أنه سيكون للإصدار الجديد من نظام تشغيل الهواتف المحمولة نفس إعدادات الألوان تقريبًا كما في ويندوز 10، بفضل الميزة الجديدة سيتمكن المستخدمون من تغيير خلفية الإشعارات، وقسم الإعدادات السريعة، وحتى المظهر اللوني للتطبيقات.

ستختلف الألوان التي يمكن اختيارها من ماركة إلى أخرى أو من طراز إلى آخر، يمكن لكل شركة مُصنّعة للهواتف الذكية تقديم درجات ألوان متوافقة مع واجهتها الخاصة، أو من خلال التأكيد على لون هيكل الجهاز.

لن يؤثر نظام السمات الجديد على ألوان واجهة المستخدم فحسب، بل سيؤثر أيضًا على ألوان تطبيقات الجهات الخارجية التي تدعم هذه الميزة.

بالإضافة إلى ذلك، فقد تم الإبلاغ عن أن أندوريد 12 قد يحتوي على ميزة تسمى ”كولومبوس“، تلك التي يطلبها المستخدمون من فترة طويلة. وهي عبارة عن ”القدرة على تنفيذ سلسلة من الإجراءات من خلال النقر على اللوحة الخلفية للهاتف الذكي مرتين“.

وكشفت المصادر أن كولومبوس قيد التطوير، حيث تريد غوغل إدراجه في أندرويد 12.

تجدر الإشارة إلى أن أندوريد 12 لا يزال في طور التطوير المبكر، ويتوقع أن توفر غوغل معلومات أكثر تفصيلًا حول هذه الميزة، بعد إصدار المعاينة الأولى لنظام تشغيل الهاتف المحمول الجديد.