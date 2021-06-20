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غوغل تضيف ميزة خاصة بـ”آبل” إلى تحديث أندرويد القادم

منذ 5 ساعات
تطبيقات غوغل لهواتف أندرويد

تطبيقات غوغل لهواتف أندرويد

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تتواصل التسريبات حول ميزات ومواصفات تحديث ”أندرويد“ المقبل، والذي سيأتي بميزة مثيرة للاهتمام مستوحاة من نظام ”iOS“ التي تسمح للمستخدم بالعثور على هاتفه المفقود حتى وإن كان غير متصل بالإنترنت، حسب ما كشفته تقارير تقنية جديدة.

واستوحت ”غوغل“ خاصية ”Android Find My Device“ من منافستها ”أبل“ التي تتيح للمستخدمين إمكانية البحث عن الهاتف المسروق أو المفقود دون أن يتصل بالإنترنت.

ويحتوي نظاما ”أندرويد“ و“IOS“ على خاصية العثور على الهاتف المفقود، وفقا لموقع ”ذا فيرج“ .

إلا أن هذه الخاصية تتطلب اتصال الهاتف المفقود بالإنترنت في الهواتف التي تعمل بنظام ”أندرويد“، وذلك على عكس هواتف ”أبل“ التي تستخدم هذه الخاصية دون اتصال بالإنترنت؛ إذ تقوم الشركة ببناء شبكة تسمح بتحديد موقع الهاتف دون الحاجة إلى توصيله بالإنترنت، وهو أمر مفيد للغاية.

وعملت ”غوغل“ على تقليد أبل وتزويد نظام ”أندرويد“ بميزة تحديد مكان الهاتف المسروق دون إنترنت التي تسمح لمالك الهاتف بتحديد موقع هاتفه المفقود دون الحاجة لانتظار اتصاله بالإنترنت.

ولم توفر الشركة تفاصيل حول كيفية عمل الميزة، ولكن من المتوقع أن تتضح تفاصيل عملها في الفترة المقبلة.

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